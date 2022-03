Kontynuacja wzrostów na Wall Street

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency

Czwartkowa sesja przyniosła kontynuację środowych wzrostów na nowojorskich giełdach. Główne indeksy zyskały po przeszło 1%. Po kilku dniach silnych spadków mocno zdrożała ropa naftowa.

Inwestorzy z Wall Street dość lekceważąco potraktowali nie tylko pierwszą (raczej symboliczną) podwyżkę stóp procentowych w Rezerwie Federalnej. Po środowej decyzji S&P500 zyskał ponad 2%, a Nasdaq przeszło 3%. Nie potraktowano także poważnie „jastrzębiej” retoryki przewodniczącego Powella, który dość jednoznacznie zapowiedział istotne zaostrzenie polityki pieniężnej Fedu i to już w najbliższych miesiącach.

W czwartek wzrostowa fiesta była kontynuowana. Dow Jones wzrósł o 1,23% i zakończył dzień na poziomie 34 480,76 punktów. Tyle samo zyskał S&P500, który finiszował z wynikiem 4 411,67 pkt. Nasdaq poszedł w górę o 1,33%, dochodząc do 13 614,78 pkt.

Inwestorów pozytywnie zaskoczył też fakt, że Rosja pomimo zachodnich sankcji zdołała terminowo spłacić odsetki od dolarowych obligacji. W ten sposób Kremlowi póki co udało się uniknąć niemal powszechnie wieszczonego bankructwa. Znacznie słabiej Rosjanom idzie na frontach Ukrainy, gdzie ofensywa utknęła na wszystkich kierunkach. W związku z tym na rynkach finansowych nasilają się spekulacje, że wkrótce uda się wypracować układ pokojowy, albo przynajmniej zawieszenie broni.

- To daje inwestorom zwiększoną dawkę ostrożnego optymizmu, co jest znaczącą zmianą wobec pesymizmu, jaki obserwowaliśmy od wczesnego stycznia. Ludzie zaczynają też czuć się bardziej komfortowo z faktem, że stopy procentowe pójdą w górę – tak sytuację na Wall Street skomentował Michael James z Wedbush Securities cytowany przez agencję Reuters.

Optymizm ten burzy jednak sytuacja na rynku ropy naftowej. Ropa Brent podrożała w czwartek o blisko 9%, odreagowując przeszło 25-procentową przecenę z ostatnich kilku dni. Ropa kosztująca grubo ponad sto dolarów za baryłkę raczej nie jest czynnikiem sprzyjającym koniunkturze gospodarczej.

Jednakże jak na razie dane napływające z gospodarki USA nie są takie złe. W czwartek ekonomistów zaskoczyły cotygodniowe statystyki liczby nowych bezrobotnych, które ukształtowały się na najniższym poziomie (214 tys.) od 2,5 miesiąca. Zgodnie z oczekiwaniami o 0,5% mdm wzrosła amerykańska produkcja przemysłowa. Przyzwoicie zaprezentowały się także dane z budownictwa mieszkaniowego.

Niepokoić może za to wzrost średniego oprocentowania kredytów hipotecznych, które po raz pierwszy od maja 2019 roku przekroczyło poziom 4%. To pochodna postępującego wzrostu długoterminowych stóp procentowych w USA. Na dłuższą metę grozi to przekuciem spekulacyjnego balona na amerykańskim rynku nieruchomości.

KK