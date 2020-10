Kontrowersyjny prezes AQT Water traci stanowisko

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Nowa rada nadzorcza AQT Water rozpoczęła swe prace mocnym akcentem i już na pierwszym posiedzeniu odwołała prezesa Wojciecha Babińskiego. Wcześniej prezes zasłynął niepoinformowaniem o swej rejteradzie z akcjonariatu spółki.

Na pierwszym swym posiedzeniu nowa rada nadzorcza Aquatechu (AQT Water) podjęła uchwałę o odwołaniu Wojciecha Babińskiego z funkcji prezesa zarządu spółki. "Za" uchwałą głosowali wszyscy członkowie rady, sama uchwała wchodzi zaś w życie z dniem podjęcia. Tym samym Wojciech Babiński nie jest już prezesem AQT Water. Jego miejsce zajął Piotr Smyk, który został powołany na drugim posiedzeniu rady (w kanale ESPI wciąż brak jednak raportu z jego życiorysem). Posiedzenia miały miejsce 30 września i 1 października, o wynikach głosowania akcjonariusze dowiedzieli się jednak dopiero z raportów opublikowanych 5 października wieczorem.

Przypomnijmy, że roszady w AQT Water to efekt zamieszania, które wywołało małżeństwo Babińskich. Najpierw wątpliwości budziły niezgodności, co do liczby akcji żony prezesa - Beaty Babińskiej. Musiało dojść aż do zawieszenia notowań, by Beata Babińska przyznała się do wyprzedaży dużego pakietu papierów. Później okazało się, że akcjami "z ukrycia" sypał i sam prezes.

Ostatecznie na wrześniowym walnym zgromadzeniu nie pojawił się nikt z reprezentujących stare władze spółki. Losy firmy w swoje ręce wzięli akcjonariusze mniejszościowi, powołali swoją radę nadzorczą i rozpoczęli proces zmian w firmie. Babiński nie tylko został odsunięty od stanowiska, ale także i przegłosowano przeprowadzenie audytu prawno-finansowego przez zewnętrzną firmę audytorską. W tym kontekście warto dodać, że oprócz rejterady Babińskich w ostatnich miesiącach inwestorzy spółki cierpieli także zawieszenie notowań z powodu galimatiasu z dokumentami spółki i zastrzeżeń audytora dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok. Szerzej kwestię tę opisywaliśmy w artykule "Fala problemów akcjonariuszy AQT Water".

Pomimo tych wszystkich bulwersujących wydarzeń (albo właśnie dzięki nim) Aquatech stał się jedną z ulubionych spółek na Forum Bankier.pl. Aktualnie spółka zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu popularności, co świetnie obrazuje skalę kontrowersji, ale i emocji, które towarzyszyły notowaniom AQT. Przez ostatnie trzy miesiące kurs akcji Aquatechu najpierw zaliczył wzrost z ok. 10 zł do 65 zł, by na początku października spaść poniżej 10 zł. We wtorek o 13 walorami Aquatechu handlowano po cenie 12,1 zł, a więc o 5,2 proc. wyższej niż dzień wcześniej.

