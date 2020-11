Kontrowersyjny fundusz dla polskich gwiazd. Minister kultury wstrzymuje wypłaty dla artystów

Flickr

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński postanowił wstrzymać realizację wypłat ze środków Funduszu Wsparcia Kultury i przekazać listę beneficjentów do pilnej ponownej weryfikacji - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W piątek MKiDN podało, że 2064 podmioty otrzymają pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury (FWK) na bieżącą działalność muzyczną, teatralną i taneczną, a także utrzymanie miejsc pracy. Budżet FWK wynosi 400 mln zł. Resort opublikował również pełną listę beneficjentów [PDF] wraz z przyznanymi im kwotami. Obok m.in. teatrów i stowarzyszeń znalazły się na niej słynne zespoły muzyczne i popularni aktorzy, co wywołało w internecie dyskusję nt. mechanizmu przyznawania rekompensat.

W niedzielnym komunikacie MKiDN poinformowało, że "w związku z wątpliwościami dotyczącymi rekompensat przyznanych w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, minister kultury i dziedzictwa narodowego postanowił wstrzymać realizację wypłat ze środków FWK i przekazać listę beneficjentów do pilnej ponownej weryfikacji".

Wsparcie otrzymali np. muzycy np.: Golec uOrkiestra (1,89 mln zł), Kamil Bednarek (500 tys. zł), Bayer Full (550 tys. zł), Weekend (520 tys. zł), Marcin Kydryński (513 tys. zł), Justyna Steczkowska (180 tys. zł), Bracia (121,9 tys. zł), Pectus (99 tys zł), Piotr Kupicha (232 tys. zł) czy Papa D. (400 tys. zł),

aktorzy, np. Piotr Polk (260 tys. zł), Piotr Szwedes (90 tys. zł), Rafał Królikowski (88 tys. zł), Małgorzata Foremniak (77 tys. zł) czy Michał Koterski (52 tys. zł),

firmy z branży eventowej czy teatry

O wstrzymaniu realizacji wypłat Gliński poinformował również na swoim profilu na Twitterze. "Szanowni Państwo, zamiast projektu ustawy antycelebryckiej zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty FWK do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Instytucje i przedsiębiorcy kultury czekają na to wsparcie" - napisał wicepremier.

„Algorytm” Funduszu Wsparcia Kultury. Ci co zarabiali „krocie” dostali utracone „krocie”.

Ci z trudem utrzymujący się na powierzchni, idą na dno w kryzysie. #Sprawiedliwość #Algorytm — Krzysztof Brejza - Biuro Senatorskie (@KrzysztofBrejza) November 14, 2020

Resort kultury wyjaśnił, że "rekompensaty za straty spowodowane pandemicznym zamknięciem instytucji i działalności gospodarczej w kulturze obejmują do ok. 40/50 proc. udokumentowanych strat - pomniejszonych o wcześniej otrzymane wsparcie antycovidowe - w okresie od marca do grudnia 2020 r.". "Są to więc rekompensaty za prawie roczne zamrożenie działalności, których celem jest wsparcie ważnego sektora polskiej gospodarki w obliczu bankructwa" - podkreślił.

W komunikacie przypomniano, że kultura była pierwszą "zamrożoną" gałęzią gospodarki i jako ostatnia jest "odmrażana". "Dzięki środkom z Funduszu Wsparcia Kultury, firmy i instytucje (a nie celebryci) będą mogły przetrwać także na początku przyszłego roku, do czasu pojawienia się szczepionki i odmrożenia gospodarki. Warto przy tym podkreślić, że w obszarze kultury powrót do równowagi będzie trudniejszy niż w sektorach gospodarki, które realizują bardziej elementarne codzienne potrzeby społeczne" - czytamy.

Według resortu, "gra idzie o tysiące miejsc pracy, a państwo ma obowiązek wspierać wszystkie sektory gospodarki". "Dzięki takiemu działaniu polskiego rządu, nasza gospodarka broni się przed pandemią najlepiej w Europie, mamy najlepsze perspektywy wzrostu gospodarczego i obroniliśmy 5 mln miejsc pracy" - stwierdzono.

Dodano, że "ciężko doświadczony przez pandemię sektor kultury nie miał dotychczas przeznaczonego dla niego specjalnego programu wsparcia, jak sektor turystyczny czy transportowy". "Fundusz Wsparcia Kultury jest właśnie takim programem. Dla gospodarki i przedsiębiorstw działających w kulturze, dla dziesiątków tysięcy zwykłych ludzi i ich rodzin" - podsumowano.

"Wylało się na nas wiadro pomyj"

W odpowiedzi na dyskusję w mediach społecznościowych, głos zabrał między innymi Kazik Staszewski czy Kamil Bednarek.

"Wielkie wiadro pomyj wylało się na moją osobę jakobym się politycznie sprzedał i dostał pieniądze "na życie" od Telewizji Polskiej... Prowadzę od kilku lat działalność, zatrudniam ludzi, płace podatki jak każdy obywatel, płace ZUS i inne ściągane przez Urząd Skarbowy opłaty... Każdy, kto ma zarejestrowaną działalność w obrębie kategorii kulturalno-artystycznej mógł wystartować w projekcie." - tłumaczy Bednarek.

Szanowni Państwo❗️ Wielkie wiadro pomyj wylało się na moją osobę jakobym się politycznie sprzedał i dostał pieniądze "... Posted by Kamil Bednarek on Saturday, November 14, 2020

Na profilu facebookowym Kultu pojawił się wpis, w którym czytamy: "Nie nam oceniać kto z nich jest w tak tragicznej sytuacji by rząd o taką zapomogę prosić. Jeśli nie widzą w tym jakiejkolwiek niestosowności to niech biorą jak dają. (...) My nie prosiliśmy chociaż sytuacja w Kulcie daleka jest od choćby różowej. (...) Po pierwsze są grupy zawodowe, które takiej zapomogi potrzebują bardziej. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, którzy po kilkanaście godzin na dobę tyrają ratując ludzkie życia za psi grosz. Po drugie- rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. (...)"

Czasy są ciężkie. Dla wszystkich. Rząd w końcu przyznał 400 milionów artystom, którzy o to go poprosili. Nie nam... Posted by Kult on Sunday, November 15, 2020

KWS, BPL, PAP