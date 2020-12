Kontrowersyjne dopłaty do aut elektrycznych. Kto dotuje e-auta?

Zachęty dla prywatnych nabywców aut niskoemisyjnych w krajach UE (2020 r.)

Nazwa kraju ↓ Rodzaj zachęty dla prywatnych nabywców osobowych samochodów niskoemisyjnych Udział pojazdów niskoemisyjnych w sprzedaży

Austria Dopłata dla nabywców samochodów: 3000 euro na auta BEV oraz FCEV i 1250 euro w przypadku samochodów PHEV oraz EREV. 3,5%

Chorwacja Dopłata dla nabywców samochodów: 9200 euro na auta BEV oraz 4600 euro w przypadku samochodów PHEV. brak danych

Estonia Bonus 5000 euro dla nabywców samochodów BEV z ceną poniżej 50 000 euro. 0,3%

Finlandia Dopłata 2000 euro do zakupu lub leasingu aut BEV z ceną do 50 000 euro. 6,9%

Francja Bonus (max. 7000 euro) dla nabywców aut emitujących do 20 g CO 2 /km. Bonus do 5000 euro dla właścicieli starszych aut przy zakupie nowego lub używanego pojazdu emitującego do 50 g CO 2 /km (z ceną do 60 000 euro). 2,8%

Grecja Zwrot 15% ceny netto zakupu auta BEV (do 5500 euro) oraz dodatkowe 1000 euro po złomowaniu starszego pojazdu. 0,4%

Hiszpania Dopłaty do zakupu aut BEV (max. 5000 euro) oraz PHEV (do 2600 euro). 1,4%

Holandia Program dopłat (SEPP) dla nabywców samochodów BEV (nowych lub używanych). 15,0%

Irlandia Dopłaty wynoszące maksymalnie 5000 euro do zakupu aut BEV oraz PHEV emitujących do 50 g CO 2 /km. 4,1%

Luksemburg Zwrot do 5000 euro podatku po zakupie auta BEV lub FCEV. Możliwy też zwrot podatkowy do 2500 euro na auta PHEV emitujące do 50 g CO 2 /km. brak danych

Niemcy Bonus przy zakupie aut BEV i FCEV: 9000 euro (cena do 40 000 euro) lub 7500 euro (przy wyższej cenie). Bonus przy zakupie aut PHEV: 6750 euro (cena do 40 000 euro) lub 5625 euro (przy wyższej cenie). 3,0%

Polska Dopłata 15% (max. 18 750 zł) do zakupu aut BEV kosztujących co najwyżej 125 000 zł. 0,5%

Portugalia Dopłaty do 3000 euro przy zakupie aut BEV. 5,7%

Rumunia Dopłaty do zakupu aut BEV (10 000 euro) oraz samochodów PHEV emitujących do 50 g CO 2 /km (4250 euro). Dodatkowo bonus 1250 euro za złomowanie starego auta. 0,9%

Słowacja Dopłaty do zakupu aut BEV (8000 euro) oraz PHEV (5000 euro). 0,4%

Słowenia Dopłaty do zakupu aut BEV (7500 euro) oraz PHEV/EREV (4500 euro). 0,9%

Szwecja Dopłaty do zakupu aut BEV (60 000 SEK) oraz PHEV emitujących do 70 g CO 2 /km (do 10 000 SEK). 11,3%

Węgry Dopłaty do aut BEV wynoszące odpowiednio 7350 euro (cena zakupu do 32 000 euro) oraz 1500 euro (cena: 32 000 euro – 44 000 euro). 1,9%

Włochy Bonus wynoszący maksymalnie 6000 euro przy zakupie aut emitujących do 70 g CO 2 /km (z ceną do 50 000 euro). 0,9%