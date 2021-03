Kontrowersyjna trasa przez Mazury. Ponad 1,8 tys. pism od obywateli

GDDKiA

O północy zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące budowy nowej DK 16 przez Mazury. Wzięła w nich udział rekordowa ilość osób, RDOŚ w Olsztynie otrzymał 1,8 tys. pism, z których niektóre zawierają listy z dołączonymi setkami podpisów.

"Tak wielkiego zainteresowania społecznego nie wzbudziły dotąd żadne konsultacje społeczne" - przyznała PAP rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Justyna Januszewicz i poinformowała, że do RDOŚ w Olsztynie wpłynęło ponad 1,8 tys. pism od obywateli. "Trzeba przy tym zaznaczyć, że są listy i e-maile, które zawierają listy z podpisami np. jedno pismo ma listę 800 podpisów" - powiedziała Januszewicz.

Pisma skierowali zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy budowy DK 16 przez Mazury.

Januszewicz powiedziała, że wszystkie uwagi będą teraz analizowane i odpowiedź na nie zostanie zawarta w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, nad którą RDOŚ pracuje. Na razie nawet orientacyjnie nie można wskazać,, kiedy taka decyzja zostanie wydana.

Budowa nowej drogi krajowej nr 16 przez Mazury to najbardziej kontrowersyjna inwestycja ostatnich lat w regionie. Chodzi o przebieg trasy na odcinku od Mrągowa do Ełku. Inwestycja ma swoich zwolenników, którzy upatrują w nowej trasie szansy na rozwój regionu i przeciwników, którzy uważają, że droga o tak wielkim natężeniu ruchu tranzytowego zniszczy bezpowrotnie unikalną przyrodę Mazur. Wśród zwolenników budowy drogi jest m.in. szef PiS w regionie Jerzy Szmit i prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, przeciwnikami są organizacje ekologiczne i niektóre samorządy.

Januszewicz poinformowała PAP, że RDOŚ dopuściła do udziału w postępowaniu środowiskowym na prawach strony siedem organizacji ekologicznych. Są to: Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba", Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu, Fundację "Dzika Polska", Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Centrum Ochrony Mokradeł.

"Organizacje te będą mogły zapoznawać się z naszymi działaniami, a co chyba najistotniejsze, po wydaniu opinii środowiskowej będą miały prawo do wniesienia odwołania, jeśli nie będą się z tą decyzją zgadzały. Takie same prawo ma inwestor czyli GDDKiA oraz ludzie mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji" - podała Januszewicz.

Droga nr 16, którą chce przez Mazury budować GDDKiA ma mieć w sumie 77,5 km długości i przebiegać przez: Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Dostęp do trasy będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w Baranowie, Mikołajkach, Woźnicach, Drozdowie, Orzyszu (DK63), Strzelnikach, Klusach oraz Chrzanowie.

Droga nr 16 łączy zachodnią część regionu Warmii i Mazur ze wschodnią. Jest nazywana kręgosłupem województwa. W ostatnich latach zmodernizowany został odcinek od Olsztyna do Borek Wielkich koło Mrągowa. Na pozostałym odcinku trasa jest wąska, kręta, wyboista. Pokonanie trasy z Olsztyna do Ełku wymaga ponad dwóch godzin jazdy autem. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

