Kontrowersje wokół pomysłu zmiany konstytucji. "Nie jest niezbędna do konfiskaty majątków"

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

W aktualnym stanie prawnym można mrozić majątki, i to robimy, ale nie można ich konfiskować - mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, tłumacząc pomysł zmian w konstytucji. Dodał, że w ramach sankcji zabezpieczono na kontach przeszło 140 mln zł. O propozycji premier ma rozmawiać z prezydentem Dudą.

W poniedziałek w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych; uczestniczył w nim też wicepremier ds. bezpieczeństwa, lider PiS Jarosław Kaczyński. Podczas spotkania szef rządu przedstawił pakiet propozycji wymagających zmian w konstytucji, obejmujących m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię, możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich, a także - być może niewymagający zmieniania ustawy zasadniczej - postulat wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów kontynuujących swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

Opozycja krytycznie o pomyśle

Rzecznik rządu był pytany we wtorek w TVP1 o krytyczne uwagi opozycji do tego pomysłu, która twierdzi, że nie ma konieczności zmiany konstytucji, by przejmować majątki oligarchów - wystarczy zastosować art. 46 konstytucji lub skorzystać z ustawy antyterrorystycznej.

"To są informacje nieprawdziwe, ponieważ w aktualnym stanie prawnym można mrozić majątki, ale nie można ich konfiskować. Art. 46 mówi o przepadku rzeczy, ale w przypadku postępowania karnego. To jest zupełnie czymś innym niż przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa, uregulowany specjalnymi przepisami konstytucyjnymi.

"Mrozić majątki można i to robimy, natomiast nie można ich przekazać w sposób odgórny na rzecz na przykład ofiar napaści rosyjskiej na Ukrainę" - dodał rzecznik rządu.

Poinformował też, że według danych, którymi dysponuje zabezpieczono ponad 140 mln zł na kontach w ramach sankcji. "Tylko tych środków nie można użyć na rzecz ofiar zbrodni wojennych, tylko mogą być mrożone" - zaznaczył.

Tusk: Zamiast natychmiast skonfiskować rosyjskie aktywa, PiS daje czas na przepisanie majątków Zamiast natychmiast zamrozić lub skonfiskować rosyjskie aktywa, PiS proponuje zmiany konstytucji. Dają czas na przepisanie majątków - ocenił we wtorek przewodniczący PO Donald Tusk. "Zmiana konstytucji pozwoli na konfiskatę także z mocą wsteczną" - odpowiada wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Na ten post odpowiedział m.in. wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. "Zmiana Konstytucji pozwoli na konfiskatę także z mocą wsteczną. Zamiast kłamać o polskim rządzie, który chce najdalej idących sankcji w UE, opozycja mogłaby pomóc: zmienić Konstytucję dla konfiskaty rosyjskich aktywów, publicznie naciskać Niemcy i inne kraje by odblokowały sankcje" - odparł Jabłoński.

Müller odniósł się też do wtorkowego wpisu szefa PO Donalda Tuska, który na Twitterze napisał: "Zamiast natychmiast zamrozić lub skonfiskować rosyjskie aktywa, PiS proponuje zmiany Konstytucji. Dają czas na przepisanie majątków. Akurat premier Morawiecki powinien to dobrze rozumieć".

"Po prostu totalna opozycja w pełnej krasie. Inaczej tego skomentować nie można, bo skoro opozycja nie potrafi w tak ważnej sprawie jak konfiskata majątków, tych którzy działają na rzecz Rosji, zagłosować za tym, a to jest niezbędne; niech nie chowają się za parawan przepisu konstytucji, który nie pozwala na takie działania" - odparł rzecznik rządu.

Odniósł się też do innego wpisu Tuska, z poniedziałku: "Premier Morawiecki mija się z prawdą. To najdelikatniejszy opis dzisiejszego spotkania. Czas dorosnąć do sytuacji. Jest wojna u naszych granic, Mateuszu!".

"Absolutnie zgadzam się panie Donaldzie Tusku, że trzeba dorosnąć. Sytuacja, w której jesteśmy w tej chwili powoduje, że trzeba - jeśli to jest konieczne - i zmienić konstytucję i podjąć wszelkie działania, aby bronić naszą ojczyznę. Trzeba to robić, a nie tak jak wcześniej, na przykład nie podejmować odpowiednio daleko idących działań, żeby zablokować Nord Stream 2, żeby wybudować Baltic Pipe i inne działania, które mogły być podjęte, ale panie premierze Tusku, nie były podejmowane" - skomentować Müller.

Siemoniak: Wzmocnienie wojska, czy konfiskata majątków oligarchów nie wymagają zmian w konstytucji Jesteśmy za wzmocnieniem wojska, za konfiskatą majątków oligarchów rosyjskich i za tym, żeby polskie filmy nie działały w Rosji, ale żaden z tych trzech punktów nie wymaga zmiany konstytucji - stwierdził we wtorek wiceprzewodniczący PO, poseł Tomasz Siemoniak. Siemoniak, pytany w TVN24, "czy +platformijny dogmat+ o tym, że z tymi, którzy łamią konstytucję, tej konstytucji się nie zmienia padnie w obliczu wojny", odparł, że "nie ma żadnych dogmatów". Przypomniał też poniedziałkowe stanowisko lidera PO Donalda Tuska, który powiedział dziennikarzom po spotkaniu w KPRM, że nie ma z jego strony, i ze strony KO upartego stanowiska na "nie". "Tak, jak przy ustawie o obronie ojczyzny tutaj też jestem gotów do poważnej rozmowy" - zapewnił lider PO. Były szef MON zwrócił uwagę na "praktycznie jednomyślne" przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny i przekonywał, że nowe propozycje PiS można by realizować bez zmian konstytucji. "Ustawa o obronie ojczyzny została przyjęta praktycznie jednomyślnie, nasze poprawki zostały przyjęte, i wydawało się, że temat tego, co trzeba zrobić dla obrony ojczyzny został zamknięty. (...) Dziwne, że PiS znowu otwiera tą kwestię" - powiedział. Według niego, "żaden z tych trzech punktów nie wymaga zmiany konstytucji", ponadto "przez tygodnie" pracy nad ustawą o obronie ojczyzny, nie było "ani słowa, że trzeba zmienić konstytucję, żeby bronić ojczyzny". "Więc wydaje mi się, że PiS potrzebuje jakiegoś takiego tematu, takiego bicza na opozycję, czyli będzie szukał. A jak byśmy powiedzieli +zgadzamy się na zmianę konstytucji+, to PiS znajdzie coś następnego, że jeszcze bardziej na coś mamy się nie zgodzić" - powiedział. Dopytywany, czy "którejś z tych trzech propozycji przyklaskujecie", wiceszef PO oświadczył: "Wszystkie z tych trzech spraw absolutnie popieramy". "Jesteśmy za wzmocnieniem wojska i tym, żeby było więcej pieniędzy, jesteśmy za zamrożeniem i konfiskatą majątków oligarchów rosyjskich w Polsce, i za tym, żeby polskie filmy wycofywały się i nie działały w Rosji. Natomiast czy to wymaga zmiany konstytucji? Na jakiej zasadzie inne kraje mrożą i konfiskują majątki oligarchów? Jakoś nie zmieniają konstytucji" - podkreślił. Na uwagę, że przepisy o ochronie własności są w polskiej konstytucji "bardzo mocne", Siemoniak zauważył, że "w ustawach są przewidziane możliwości konfiskaty majątku w różnych sytuacjach". "Jeżeli czyjś majątek i czyjeś firmy w Rosji finansują wojnę, no to jest to przestępstwo" - zaznaczył. Po uwadze, że zmiana konstytucji jest pomysłem "na miesiące" polityk został zapytany, czy w takim razie być w tym pomyśle jakiś "drugie dno". "(To) odwracanie uwagi i kupowanie czasu. Bo zamiast mówić, co kupić teraz pilnie dla wojska, (...) będziemy teraz kilkanaście tygodni dyskutowali o zmianie w konstytucji" - odpowiedział. "Mrozić majątki można i to robimy, natomiast nie można ich przekazać w sposób odgórny na rzecz na przykład ofiar napaści rosyjskiej na Ukrainę" - wyjaśniał we wtorek na antenie TVP1 rzecznik rządu Piotr Müller. Poinformował też, że według danych którymi dysponuje zabezpieczono już ponad 140 mln zł na kontach w ramach sankcji. "Tylko tych środków nie można użyć na rzecz ofiar zbrodni wojennych, tylko mogą być mrożone" - zaznaczył.

Premier spotka się w tej sprawie z prezydentem

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki będą rozmawiać o przedstawionych przez szefa rządu propozycjach zmiany konstytucji, będą one też analizowane przez prezydenckie służby prawne - zapowiedział we wtorek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

W poniedziałek premier spotkał się z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Szef rządu zaproponował pakiet wymagający zmian w konstytucji, m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię, możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich, a także - być może niewymagający zmieniania ustawy zasadniczej - postulat wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów kontynuujących swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

"Propozycje te były i będą konsultowane. Będą analizowane przez prezydenckie służby prawne" - powiedział Szrot w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Zaznaczył, że przedstawione przez rząd pomysły muszą się jeszcze skonkretyzować. Zapewnił, że prezydent i premier będą o tym na pewno rozmawiać. "Pan prezydent i pan premier spotykają się zupełnie regularnie w ramach tzw. zespołu kryzysowego w BBN. Takie spotkanie planowane jest też na jutro" - dodał.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia jego przedłożenia Sejmowi.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II (dotyczy on wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela) lub XII konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy.

Terlecki: Zapis proponowanej zmiany konstytucji jest już przygotowany

Projekt zmiany konstytucji został przedstawiony opozycji, zapis jest już przygotowany; zobaczymy, co na to opozycja - powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Pytany o kwestię konfiskaty rosyjskich majątków stwierdził, że rozważane będą też "mniej skomplikowane" rozwiązania w postaci zmiany ustaw.

"Wczoraj był przedstawiony opozycji; jest już przygotowany - dosłownie - zapis tej zmiany. Zobaczymy co na to opozycja" - powiedział we wtorek dziennikarzom Terlecki, pytany o ten projekt.

Wicemarszałek Sejmu pytany o możliwość rozwiązania kwestii konfiskaty rosyjskich majątków za pomocą zmian w ustawach, Terlecki powiedział, że takie "mniej skomplikowane" zmiany też będą rozważane. Dodał, że kwestia jest obecnie konsultowana z prawnikami.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Mieczysław Rudy

mml/ rud/ mok/

mm/ mok/