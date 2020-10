Kontrowersje w AQT Water. Inwestorzy wzięli sprawę w swoje ręce

fot. Natanael Ginting / Shutterstock

Kuriozalna sytuacja miała miejsce na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki AQT Water SA. Wobec braku przedstawicieli zarządu i rady nadzorczej, akcjonariusze mniejszościowi wzięli sprawy w swoje ręce.

AQT Water SA to spółka, wokół której kontrowersji nie brakuje. Dziś doszła kolejna, związana z przebiegiem WZA. Na zwołanym wczoraj wydarzeniu nie pojawił się nikt z zarządu lub rady nadzorczej. Uwagę akcjonariuszy przykuł przede wszystkim brak Wojciecha Babińskiego, prezesa zarządu i do niedawna głównego akcjonariusza spółki.

Przeczytaj także Fala problemów akcjonariuszy AQT Water

W tej niecodziennej sytuacji przewodniczącym WZA został Marcin Wenus, redaktor naczelny portalu Comparic.pl i wiceprezes fundacji Invest Cuffs. Wczorajsze wydarzenia opisał w oświadczeniu. Jak podkreśla, zadania tego podjął się „trosce o rynek kapitałowy i inwestorów indywidualnych”. W radzie nadzorczej spółki zasiedli Kamil Gaworecki (prezes Movie Games Mobile), a także Maciej Nowak, Sebastian Mikulewicz, Piotr Ptaszynski i Maciej Ostaszewski.

Lista uchwał podjętych w czasie WZA dostępna jest w komunikacie spółki. Oświadczenie Marcina Wenusa publikujemy poniżej.

/

To nie pierwsze "giełdowe kontrowersje" wokół Aquatechu. W sierpniu obszernie opisywaliśmy aferę wokół sprzedaży dużych pakietów akcji spółki przez prezesa Wojciecha Babińskiego i jego żonę Beatę Babińską. Sprzedający naruszyli elementarne przepisy rynku publicznego, nie informując o swoich transakcjach w kanale ESPI, co skutkowało zawieszeniem notowań spółki.

Kliknij w obrazek, aby zobaczyć aktualne notowania. /

Pomimo tych wszystkich bulwersujących wydarzeń (albo właśnie dzięki nim) Aquatech stał się jedną z ulubionych spółek na Forum Bankier.pl. Aktualnie spółka zajmuje czwarte miejsce w rankingu popularności, ustępując na tym polu jedynie JSW, Biomedowi i Inno-Gene. Przez ostatnie trzy miesiące kurs akcji Aquatechu najpierw zaliczył wzrost z ok. 10 zł do 65 zł, by do 30 września powrócić do 10 zł. W czwartek o 15:05 walorami Aquatechu handlowano po cenie 13 zł, a więc o 21,5% wyższej niż dzień wcześniej.

MŻ/KK