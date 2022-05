Kontrolerzy dogadali się z PAŻP. Chodzi o wynagrodzenia i regulaminy pracy

fot. Daniel Dmitriew / / Forum

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego zawarły wstępne porozumienie dotyczące zmian w regulaminach pracy i wynagrodzeń, co postulowała strona społeczna - podano w piątkowym wspólnym komunikacie PAŻP i ZZKRL.

"Obie strony w ramach rokowań sporu zbiorowego wstępnie porozumiały się w zakresie zmian do regulaminu pracy i do regulaminu wynagrodzeń postulowanych przez stronę społeczną. Oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury" - poinformował PAŻP i ZZKRL we wspólnym komunikacie.

"Nowy aneks do regulaminu pracy limituje wzrost dodatków, zmienia zasady wynagradzania kontrolerów nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, zmniejszając dysproporcje w poziomach przychodów między pracownikami" - przekazano.

Jak podano, wypracowane zapisy i zmiany zgłaszane przez ZZKRL "uporządkowały kwestie stanowisk pracy i zmierzają w kierunku minimalizacji liczby nadgodzin kontrolerów oraz eliminacji uznaniowości".

Strony zapewniły, że dążą do sytuacji, w której liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie będzie mogła przekraczać dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego 150 godzin w roku kalendarzowym, a dla informatorów służby informacji powietrznej 240 godzin w roku kalendarzowym.

Rusłana Krzemińska z PAŻP przekazała PAP, że konsultacje z 13 związkami w Agencji mają potrwać 30 dni.

Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego pod koniec kwietnia br. podpisali porozumienie, które ma obowiązywać do 10 lipca br. W tym czasie strony miały pracować nad ostatecznym porozumieniem.

Pierwszą informację o wstępnym porozumieniu między kontrolerami lotów a władzami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podało RMF FM.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta

