Kontratak nudy na GPW. Wzrosty CCC, spadki JSW

Po tym, jak wczorajsza sesja przyniosła nadzieję na powrót przyzwoitych obrotów na GPW, piątkowa sesja pokazała, że z handlem wciąż przy Książęcej jest problem. Dodatkowo niewielka zmienność świetnie uzupełniła obraz nudnej sesji.

W piątek WIG20 spadł o 0,19 proc. do 2.406,11 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,09 proc. do 4.792,61 pkt., sWIG80 zwyżkował o 0,05 proc. do 14.705,88 pkt. WIG stracił 0,08 proc. do 62.665,06 pkt. Na niewielkie zmiany indeksów na zamknięciu sesji zapowiadało się jednak przez niemal cały piątek. Indeksy podążały w bok w okolicach czwartkowych zamknięć i coś więcej zaczęło się dziać w zasadzie tylko w ostatniej godzinie. Neutralnego wydźwięku sesji to jednak nie zmieniło.

Warto dodać, że polskie indeksy "na zero" są też w ujęciu tygodniowym. WIG20 zakończył piątkową sesję o 0,04 proc., niżej niż wynosił na koniec ubiegłego tygodnia. mWIG40 w ciągu pięciu sesji spadł o 0,76 proc., sWIG80 o 0,34 proc., a WIG o 0,24 proc. Dzisiejsza sesja świetnie wpisywała się więc w ostatnie nastroje. Warto dodać, że w Europie przeważały dziś wzrosty. Indeks WIG20 wczoraj jednak mocniej zareagował na dobry start Amerykanów, wydaje się więc, że dzisiejszą słabszą sesją dorównywał do Zachodu.

Krajobrazu nudy dopełniały obroty, które w piątek wyniosły 594 mln zł. W poniedziałek i wtorek GPW miała problem, aby pokonać poziom 400 mln zł, który w kontekście styczniowej średniej (911 mln zł) należy uznać za bardzo niski. Czwartek dał nadzieję na powrót przyzwoitych obrotów (udało się przekroczyć 900 mln zł), piątek jednak rozwiał wątpliwości. GPW wciąż ma problem z obrotami.

W tym kontekście warto dodać, że w II półroczu 2017 roku wzrosła na GPW rola inwestorów zagranicznych, którzy odpowiadali za aż 55 proc. obrotów. Rola inwestorów indywidualnych spadła do 14 proc. W ujęciu rocznym wynik indywidualnych wprawdzie jest najwyższy od 2012 roku, jednak rozbicie na dane półroczne (spadek o 4 p.p.) pokazuje, że także i z tą kwestią jest problem.

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł kurs CCC (o 3,6 proc.), a zniżkom przewodził Eurocash (o 3,7 proc. do 23,55 zł). Analitycy UBS wznowili rekomendację dla Eurocashu od zalecenia "sprzedaj", obniżając cenę docelową akcji spółki do 23 zł z 34,5 zł wcześniej. UBS podniósł zaś rekomendację dla PKN Orlen do "neutralnie" ze "sprzedaj". Kurs spółki jednak również spadł, choć tylko o 0,2 proc.

JSW spadła o 2,7 proc. Spółka podała, że jej produkcja węgla w IV kwartale 2017 r. wyniosła 3,47 mln ton wobec 4,15 mln ton rok wcześniej i 3,54 mln ton w III kwartale. Produkcja węgla koksowego spadła do 2,57 mln ton z 3,01 mln ton rok wcześniej, a węgla energetycznego spadła do 0,90 mln ton z 1,14 mln ton przed rokiem.

Na szerokim rynku o blisko 40 proc. wzrósł Bumech. Spółka poinformowała w czwartek tuż przed zamknięciem sesji o podpisaniu aneksu do umowy na wydobycie boksytów w Czarnogórze, na mocy którego m.in. podniesiono cenę za wydobycie tony rudy o 1 euro. W kwietniu 2016 r. Bumech podpisał 29-letnią umowę, której wartość szacowano na 1,1 mld zł.

Stalexport wzrósł o 1,2 proc. do 4,35 zł. Zarząd spółki rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok łącznie 71,7 mln zł, czyli 0,29 zł na akcję, co po kursie zamknięcia oznacza stopę dywidendy na poziomie 6,7 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3441,46 0,28 0,43 -6,29 3,22 -1,78 DAX Niemcy 12483,79 0,18 0,26 -7,93 4,49 -3,36 FTSE 100 W.Brytania 7244,41 -0,11 -0,69 -6,30 -0,37 -5,77 CAC 40 Francja 5317,37 0,15 0,68 -3,94 8,71 0,09 IBEX 35 Hiszpania 9822,40 -0,55 -0,10 -7,42 3,47 -2,21 FTSE MIB Włochy 22672,15 0,93 -0,55 -4,89 20,47 3,75 ASE Grecja 844,12 -0,14 0,14 -3,20 29,96 5,20 BUX Węgry 38240,09 -1,05 -2,30 -7,89 13,98 -2,89 PX Czechy 1104,96 -0,30 -0,66 -2,82 13,66 2,49 MICEX Rosja 2336,82 0,71 3,15 1,65 10,94 10,76 RTS INDEX (w USD) Rosja 1301,01 0,76 3,07 1,34 13,53 12,70 BIST 100 Turcja 117521,50 0,58 0,87 -0,74 31,84 1,90 WIG 20 Polska 2406,11 -0,19 -0,04 -8,53 6,65 -2,24 WIG Polska 62665,06 -0,08 -0,24 -7,20 5,17 -1,70 mWIG 40 Polska 4792,61 0,09 -0,76 -5,45 -2,33 -1,13 Źródło: PAP

Przy relatywnie wysokich obrotach mocnymi wzrostami wyróżnił się Esotiq (o 7,1 proc.) i Playway (o 4,1 proc.). Po drugiej stronie rynku zwracał uwagę spadek Bogdanki (o 5,8 proc.) oraz Ursusa (o 4,3 proc.).

Adam Torchała/ PAP Biznes