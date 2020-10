Kontrakty na akcje Allegro dostępne na GPW

fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Po ubiegłotygodniowym debiucie akcji Allegro na GPW na warszawską giełdę trafiły kontrakty terminowe na akcje spółki.

Jak poinformowała giełda, od dziś po raz pierwszy w obrocie dostępne będą kontrakty terminowe na akcje Allegro.eu SA. Wprowadzone zostały 3 serie kontraktów terminowych:

FALEZ20, wygasająca 18 grudnia 2020 r.

FALEH21, wygasająca 19 marca 2021 r.

FALEM21, wygasająca 18 czerwca 2021 r.

- GPW gotowa jest do szybkiego wprowadzania nowych kontaktów terminowych na pojedyncze akcje, jak tylko zaobserwujemy duże zainteresowanie inwestorów instrumentem bazowym oraz nawiążemy współpracę z animatorem rynku. Debiut spółki Allegro był historycznie największym debiutem, na akcje spółki zapisało się wielu inwestorów instytucjonalnych i ponad 36 tys. inwestorów indywidualnych. Wielkość spółki, imponujące obroty na pierwszych sesjach, szybka ścieżka wejścia do indeksu WIG20 oraz innych globalnych indeksów – te fakty skłoniły Zarząd GPW do podjęcia decyzji o wprowadzeniu do obrotu kontraktów na Allegro zaledwie tydzień od debiutu giełdowego spółki – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Obecnie na GPW dostępne są kontrakty na akcje 41 spółek. Poprzednimi debiutantami w tej kategorii były również popularne wśród inwestorów Biomed, Mercator i XTB.

MZ