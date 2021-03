Wniosek o konto przez internet – jak najbardziej, akceptacja umowy – niekoniecznie

fot. Inspiration Flow Project / Shutterstock

Założenie kilka, kilkanaście lat temu konta osobistego łączyło się zwykle z koniecznością udania się do placówki banku. Obecnie można bez problemu ominąć ten etap, jednak nie znaczy to, że w każdym banku założymy rachunek 100% online. W niektórych instytucjach trzeba będzie np. poczekać na umowę dostarczoną przez kuriera.

Możliwość otwarcia konta osobistego przez internet to synonim wygody. Wszystkie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu czy to sprzed ekranu komputera, czy smartfona. Nie ograniczają nas godziny otwarcia placówki, miejsce zamieszkania lub obecny stan zdrowia czy samopoczucia. O dwóch ostatnich przeszkodach wspominam nie bez powodu. „Zostań w domu” to hasło, które w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy nam od roku.

Konto na selfie w ponad połowie banków

Trzeba przyznać, że pandemia przyspieszyła wprowadzenie w bankach pewnych nowych rozwiązań technologicznych. Nie chcąc stracić potencjalnych nowych klientów, banki jeden po drugim wprowadzały możliwość m.in. założenia konta przez aplikację mobilną, która, wykorzystując wideoweryfikację lub weryfikację za pomocą selfie, pozwalała założyć rachunek całkowicie online bez konieczności posiadania rachunku w innym banku, który służył do wykonania przelewu weryfikacyjnego.

Nie znaczy to, że wprowadzenie tej metody zbiegło się wraz z rozpowszechnieniem się koronawirusa. Jako pierwszy takie rozwiązanie udostępnił swoim przyszłym klientom Bank Pekao na długo przed pierwszymi informacjami o pojawieniu się nowego wirusa, bo w kwietniu 2019 r. W tym samym roku do założenia ROR-u w taki sam sposób zaczął zachęcać również Credit Agricole. Pozostałe banki, które wdrożyły już taką opcję, zrobiły to nieco później.

Szeroki wybór w trzech bankach

Konto na selfie, jak potocznie określa się metodę założenia rachunku przez aplikację mobilną, to sposób, który można uznać za najwygodniejszy. Po złożeniu wniosku weryfikację twarzy można wykonać dosłownie z kanapy. Na jej korzyść przemawia również to, że do założenia rachunku nie trzeba posiadać konta w innym banku.

Otwierając konto w dowolnym banku, istnieje duża szansa, że będziemy mogli skorzystać z tej metody, bowiem jest ona już dostępna w ponad połowie instytucji. Do tej grupy należą Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Santander Bank Polska. Do tej listy można dołączyć również Nest Bank, który co prawda nie ma wbudowanej automatycznej wideoweryfikacji w aplikacji, jednak umożliwia złożenie wniosku online i potwierdzenie tożsamości poprzez rozmowę konsultantem online. Bank Pocztowy, BOŚ Bank, Inteligo, PlusBank oraz Toyota Bank znalazły się w mniejszości, która nie daje takiej możliwości.

Metody założenia konta w bankach Bank Otwarcie 100% online Kurier Oddział Aplikacja („na selfie” lub wideoweryfikacja) Przelew weryfikacyjny Alior Bank TAK TAK TAK TAK Bank Millennium TAK NIE TAK TAK Bank Pekao TAK NIE NIE TAK Bank Pocztowy NIE NIE NIE TAK BNP Paribas Bank Polska TAK NIE TAK* TAK BOŚ Bank NIE NIE TAK TAK Citi Handlowy TAK NIE TAK TAK Credit Agricole TAK NIE TAK TAK Getin Bank TAK NIE TAK TAK ING Bank Śląski TAK TAK TAK TAK Inteligo NIE NIE TAK NIE mBank TAK NIE TAK TAK Nest Bank TAK** TAK NIE TAK PKO Bank Śląski TAK NIE TAK TAK PlusBank NIE NIE NIE TAK Santander Bank Polska TAK TAK TAK TAK Toyota Bank NIE NIE TAK NIE *Umowa podpisana elektronicznie, dokumenty przywiezione przez kuriera **Wideoweryfikacja dostępna (rozmowa z konsultantem online), jednak nie w aplikacji Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie stron internetowych i informacji pozyskanych na infolinii, stan na 22 marca 2021 r.

W tym miejscu warto wyróżnić trzy banki – Alior Bank, ING Bank Śląski i Santander Bank Polska. To właśnie te instytucje oferują najszerszy wybór metod założenia konta spośród analizowanych – otwarcie rachunku w aplikacji na selfie, złożenie wniosku online i dostarczenie dokumentów kurierem lub weryfikacja tożsamości za pomocą przelewu czy wizyta w oddziale.

¾ sukcesu mogą sobie przypisać Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, mBank, Nest Bank i PKO Bank Polski. W większości z nich zabrakło możliwości dokonania weryfikacji za pomocą przelewu z innego banku. Wyjątkiem jest Nest Bank, w którym natomiast nie udostępniono wariantu z dostarczeniem umowy przez kuriera. Ponadto warto wspomnieć, że planujący założenie konta w mBanku mogą to zrobić także za pomocą e-dowodu.

Przelew weryfikacyjny odchodzi do lamusa

W tym miejscu warto zatrzymać się przy przelewie weryfikacyjnym jako jeden ze sposobów założenia konta online. Niegdyś była to szeroko dostępna metoda, która jako jedyna pozwalała na szybkie aktywowanie rachunku, jeśli klient nie planował wizyty w placówce banku. Wystarczyło po złożeniu wniosku wykonać przelew na drobną kwotę z naszego rachunku w innym banku, aby „nowy” bank uznał, że jesteśmy tą osobą, za którą się podajemy.

Taki sposób założenia rachunku był jednak podatny na działania przestępców, na co obojętna nie pozostała Komisja Nadzoru Finansowego. W 2016 r. na mocy rekomendacji zakazała ona zakładania rachunków przelewem, jeśli konto z którego go wysłano również było otwarte w ten sam sposób, a klient nie potwierdził swojej tożsamości w oddziale. Banki zatem wciąż mają możliwość oferowania kont w połączeniu z tym wariantem jego założenia, jednak wymaga to dostępu do odpowiedniej bazy danych. Obecnie liczba instytucji, w której jest możliwe założenie konta na przelew, spadła do czterech banków: Alior Bank, ING Banku Śląskiego, Nest Banku i Santander Banku Polska.

Najszerzej dostępną metodą założenia konta, co nie powinno dziwić, jest złożenie osobistej wizyty w placówce. To propozycja skierowana przede wszystkim dla tradycjonalistów lub osób, które zanim skorzystają z danego produktu, wolą zasięgnąć wszelkich możliwych informacji na jego temat, co daje możliwość rozmowy twarzą w twarz z doradcą.

Wniosek online i co potem?

Powyższa tabela nie oddaje jednak sprawiedliwości bankom, które po złożeniu wniosku np. na ich stronie internetowej nie narzucają jednej możliwej drogi, a dają wybór między kilkoma metodami zamknięcia procesu otwarcia ROR-u. Taką możliwość daje np. Alior Bank (przelew weryfikacyjny lub kurier), BOŚ Bank (wizyta w oddziale lub kurier), ING Bank Śląski (selfie, przelew, kurier lub wizyta w oddziale), Nest Bank (wideorozmowa, przelew weryfikacyjny lub wizyta w oddziale) oraz Santander Bank Polska (wideorozmowa, przelew lub kurier).

Konto online nie wszędzie

Mimo, że metody zdalnego założenia konta są coraz bardziej powszechne, nie wszystkie banki dają taką możliwość nowym klientom. Ograniczony do oddziału lub kuriera wybór daje BOŚ Bank. Tylko oddział pozostaje zdecydowanym na konto w PlusBanku lub Banku Pocztowym (istnieje możliwość złożenia wniosku online, jednak umowę należy podpisać w placówce), natomiast Inteligo oraz Toyota Bank, które nie mają oddziałów stacjonarnych, proponują dostarczenie dokumentów kurierem.