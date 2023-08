Ile państwo dopłaci do oszczędności na własne lokum? Konto mieszkaniowe raczej nie będzie wielkim przebojem

Bezpieczny kredyt 2% dla Ukraińców i innych cudzoziemców – to możliwe, ale… Jeśli jesteś obcokrajowcem i chciałbyś kupić lub zbudować na kredyt nieruchomość w Polsce, to serdecznie zapraszam do przeczytania tego artykułu. Umieściłam w nim najistotniejsze informacje dotyczące formalności związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych osobom pochodzącym z Ukrainy oraz innych państw obcych. Szczególną uwagę poświęciłam tematyce Bezpiecznego Kredytu 2%. Zainteresowany? Zapraszam do lektury!