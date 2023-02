Darmowe akcje, a może niższe prowizje czy bezpłatny rachunek? Oto najciekawsze promocje w domach maklerskich

Sposoby, by przekonać nowych klientów do otwarcia rachunku maklerskiego, są naprawdę różne, dlatego przyglądamy się najciekawszym ofertom promocyjnym prowadzonym przez polskie domy i biura maklerskie.

Domy maklerskie różnymi sposobami zachęcają do założenia rachunku maklerskiego właśnie u nich. Część stawia na szeroko zakrojone kampanie marketingowe, inni wprowadzają atrakcyjne cenniki i tabele opłat albo czasowe promocje, w ramach których oferują bonusy i zniżki. Na tych ostatnich skupiam się poniżej w przeglądzie najciekawszych ofert, sprawdzając, czym zachęcają brokerzy, aby handlować na rynkach finansowych za ich pośrednictwem.

Promocyjna ofensywa w domach maklerskich

Nie ulega wątpliwości, że prawdziwą ofensywę w pozyskiwaniu nowych klientów prowadzi obecnie DM XTB. Z wyżej wymienionych sposobów zachęcających do otwarcia konta broker prowadzi szeroką kampanię medialną, oferuje najtańszy sposób handlowania na GPW oraz wprowadził w styczniu szczególny rodzaj promocji, o którym niżej.

Promocja DM XTB została ogłoszona 9 stycznia i polega na przyznaniu specjalnej nagrody w postaci jednej darmowej akcji wybranego emitenta za otworzenie konta i dokonanie wpłaty depozytu w dowolnej kwocie. W pierwszej puli do rozdania było 10 tys. akcji spółki AXA z paryskiej giełdy, której cena 9 stycznia wynosiła 27,41 euro.

Promocja cieszyła się sporą popularnością i limit dostępnych akcji szybko został wyczerpany. W kolejnej edycji, uruchomionej 20 stycznia, znalazło się ich już 15 tysięcy, tym razem spółki Shell z giełdy Euronext w Amsterdamie, których cena wówczas wynosiła 27,02 euro. Oferta skończy się po przekazaniu pełnej puli akcji lub 28 lutego o godz. 13.00.

Niższe opłaty i rachunek do „shortów”

Pod etykietą promocji znajduje się ciekawa oferta DM BOŚ. Po pierwsze w miesiącu otwarcia u nich konta (liczy się miesiąc kalendarzowy) klienci, którzy nie posiadali innego rachunku internetowego, mogą bezpłatnie korzystać z pakietów zielonych, czyli oferty rozbudowanej ponad podstawowy pakiet żółty o np. pełny arkusz zleceń, notowania zagraniczne, fundamentalny skaner spółek czy licencję do aplikacji AmiBroker. Pozwala to przetestować możliwości pełnego potencjału konta w DM BOŚ oraz zdecydować, czy wart jest on 329 zł za miesiąc w wersji Zielony Max.

Poza tym DM BOŚ oferuje promocyjne warunki na opłaty związane z handlem kontraktami na indeksy: WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET, gdzie za jeden kontrakt zapłacimy 6 zł wobec 9,90 zł standardowej opłaty za pozostałe indeksy. Z kolei do 31 marca 2023 r. obowiązuje obniżona do 19 zł prowizja minimalna za transakcje na rynkach zagranicznych. W podstawowym cenniku wynosi ona 38 zł.

W BM mBanku zakończyła się już promocja dotycząca zwolnienia z opłaty depozytowej na rynkach zagranicznych za II półrocze 2022 r. Jednak, jak informuje bank, w 2023 r. zasady promocji mają zostać wprowadzone na stałe. To pokłosie sprawy z czerwca 2022 r., gdy aktualizacja tabeli opłat i prowizji wprowadziła wyższe stawki za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych o wartości co najmniej 10 tys. zł.

O ile w BM Santandera nie widnieje obecnie żadna aktywna promocja, to uwagę przykuwa oferta rachunku krótkiej sprzedaży, który pozwala grać na spadki cen akcji wybranych emitentów. Otwarcie i prowadzenie rachunku jest darmowe, a stawki za transakcje są takie jak w standardowej ofercie połączonej z ofertą day tradingu. Jest to zabieg nieprzypadkowy, bowiem akcje sprzedawane na krótko trzeba odkupić najpóźniej o godz. 16:30 tego samego dnia. Inaczej zrobi to za nas BM Satandera. W tym momencie „shortować” można 25 spółek z GPW, m.in. PKN Orlen, CD Projekt, XTB, Intercars, PZU, PKO BP czy KGHM.

Ciekawą promocję od 2021 r. oferowało BM Aliora. Nowy klient który przenosił tam swój rachunek maklerski, mógł liczyć na takie same koszty prowizji, jakie obowiązywały go u starego brokera. Stawka prowizji od obrotu instrumentami finansowymi rynku kasowego z wyłączeniem obligacji nie mogła być jednak mniejsza niż 0,13 proc. i min. 3 zł. Akcja trwała do końca 2022 r., ale regulamin promocji i oferta dalej widnieje na stronie biura. Czekamy na odpowiedź o aktualny status promocji.

Nadal jednak funkcjonuje inna oferta specjalna BM Aliora, która przewiduje zwrot kosztów w przypadku transferu papierów wartościowych z innego biura maklerskiego, jeśli ich wartość jest wyższa niż 1000 zł. Dokonywany jest on poprzez zwrot prowizji zapłaconej już w BM Aliora. Aby skorzystać z tej opcji, należy złożyć wniosek oraz pokazać dowód potwierdzający koszt przeniesienia.

Ograniczoną czasowo, ale interesującą ofertę specjalną dla zainteresowanych handlem na rynku terminowym proponuje DM Noble. W tym domu maklerskim możemy założyć bezpłatny rachunek intraday, który będzie służył do otwierania i zamykania pozycji tego samego dnia tylko na kontraktach terminowych na WIG20. Do końca 2023 r. dla zleceń przekazywanych online prowizja wynosi tylko 5 zł – najniżej na rynku z bezwarunkowych ofert. DM Noble oferuje również promocyjne warunki handlu wybranymi certyfikatami ETF notowanymi na GPW z prowizją w wysokości 0,1 proc. przy jej minimalnym poziomie 3 zł.

W ofercie BM PKO znajduje się natomiast produkt pod nazwą Super IKE, które przypadnie do gustu tym, którzy inwestują długoterminowo z myślę o emeryturze. To jedyne konto IKE wśród oferty polskich biur maklerskich, które pozwala również na inwestowanie w detaliczne obligacje Skarbu Państwa na rynku pierwotnym. Co ważne, nabycie takich papierów odbywa się bez prowizji.

Często stosowane zachęty

W biurach powszechna jest oferta związana z zakupem akcji z odroczonym terminem płatności (OTP). Chodzi o możliwość zakupu papierów wartościowych z częściowym lub zerowym udziałem środków własnych. Pozostałą wartość zlecenia pokrywa DM, odraczając termin zapłaty do dnia rozliczenia transakcji w KDPW, tj. D+2. Najczęściej biura i domy wymagają pokrycia 30 proc. wartości zlecenia, ale aktywni klienci mogą liczyć na wykonanie transakcji bez udziału środków własnych.

Z szeroko stosowanych zachęt należy wspomnieć też o niższych opłatach i prowizjach dla młodych inwestorów. Przeważnie chodzi o studentów lub po prostu osoby do 26. roku życia, które w większości biur mogą liczyć na atrakcyjne prowizje za transakcje na rynku kasowym oraz na rynku terminowym. Stawki wynoszą od 0,13 proc. prowizji maklerskiej w DM BPS do 0,35 proc. w BM mBanku. I od 3 do 6 zł za opłaty kupna kontraktów terminowych na indeksy. Takie rozwiązania proponują jeszcze BM Millennium, BM PKO czy BM Aliora.

Inną wyróżnioną grupą, której domy maklerskie oferują niższe prowizje, są pracownicy instytucji finansowych. Dotyczy to pracowników banków, funduszy inwestycyjnych czy sektora ubezpieczeniowego. By skorzystać z oferty, potrzebne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia. Taką ofertę prowadzą DM BPS i BM Santandera.

Specjalna oferta dotyczy także członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII). Sporo biur maklerskich ma wyszczególnioną ofertę dla klientów legitymujących się członkostwem z ofertami prowizji za handel akcjami zaczynającymi się od 0,13 proc. Tyle oferuje DM BPS, z kolei DM Noble proponuje 0,18 proc. prowizji, a DM Trigon 0,19 proc., by wymienić tylko trzy najniższe oferty w ramach współpracy biur z SII. Na liście domów współpracujących znajdują się jeszcze BM Pekao, DM BOŚ, BM Aliora czy BM PKO.

Szczególnym rodzajem oferty maklerskiej jest ta związana z kupnem akcji określonego emitenta u konkretnego brokera. To raczkujący dopiero w Polsce system lojalnościowy, ale oferowany przez spółki za pośrednictwem DM. Posiadanie akcji spółki, która taki program oferuje, uprawnia do zniżek i różnego rodzaju bonusów. Najpopularniejszymi są obecnie programy „Orlen w Portfelu” i „Moje Akcje PZU”. Organizowane przez spółki przy współpracy z domami maklerskimi nie są dostępne wszędzie. Akcja PZU dotyczy DM Pekao i BM Aliora, program Orlenu jest dostępny w BM PKO, DM Nobel, BM mBanku, BM Santandera, DM BOŚ i BM Aliora.

Na pewno okresowe promocje czy oferty specjalne przyciagają uwagę nowych klientów i mogą pomóc w tym, aby szczegółowo zapoznać się z pełną ofertą domu maklerskiego. W codziennym użytkowaniu rachunku inwestycyjnego najbardziej liczą się zapewne koszty prowizji. Z pomocą w tym obszarze może przyjść nasz ranking najtańszych kont maklerskich i zestawienia pozostałych wiądących opłat u polskich brokerów.