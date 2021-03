Kontenerowiec Ever Given został ściągnięty z mielizny

Kontenerowiec Ever Given, który na początku zeszłego tygodnia osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim, został z niej ściągnięty po wielodniowej blokadzie - poinformowała w poniedziałek wczesnym rankiem morska agencja transportowa Inchcape Shipping, na którą powołuje się agencja dpa.

400-metrowy statek został przywrócony do stanu pływającego i jest w trakcie zabezpieczania - dodano.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi