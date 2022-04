Szeroki wybór walut czy tanie prowadzenie? Prześwietlamy konta walutowe

fot. Dilok Klaisataporn / / Shutterstock

Posiadanie konta walutowego nie należy już do „bankowej ekstrawagancji” i na korzystanie z niego może sobie pozwolić każdy klient. Rachunek w innej walucie niż złotówka to element oferty prawie każdego z banków działających na polskim rynku. Szersza dostępność tego produktu spowodowała, że nie liczy się już sama możliwość otwarcia konta, ale także cena i dodatkowe usługi.

Konto walutowe może się przydać w szczególności osobom, które posiadają oszczędności w danej walucie i chcą je utrzymywać na rachunku w banku. Jest to także rozwiązanie dla tych, którzy często robią zakupy w internecie, podróżują, dokonują płatności w walutach obcych lub sami odbierają przelewy z zagranicy.

Do 14 walut do wyboru

Konta walutowe w poszczególnych bankach różnią się między innymi liczbą dostępnych walut, w których można otworzyć rachunek. Absolutne minimum wśród nich to trzy waluty – euro, funt brytyjski i dolar amerykański. Taki dokładnie zestaw znajdziemy w Credit Agricole, ING Banku Śląskim oraz Nest Banku. Aż sześć banków dorzuca jeszcze jedną walutę, którą jest frank szwajcarski – Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Getin Noble Bank oraz Santander Bank Polska. Jest to najliczniejsza grupa w tabeli. Tylko w trzech instytucjach można znaleźć szerszy wybór. Zdecydowanym liderem w tym zakresie jest Citi Handlowy, w którym dostępnych jest 14 walut. Wśród nich znajdują się np. dolar australijski, dolar kanadyjski czy rand południowoafrykański.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

Wśród banków, które nie mają konta walutowego w ofercie znajdują się m.in. Bank Pocztowy (dostępny wyłącznie Rachunek bieżący walutowy dla instytucji i wspólnot), BOŚ Bank (oferta obejmuje konto oszczędnościowe w CHF lub EUR), PlusBank czy Toyota Bank.

Konto walutowe – solo czy z kontem osobistym?

Dwa na trzy banki na liście nie wymagają od zainteresowanego rachunkiem w walucie założenia konta osobistego, co może być dobrą wiadomością dla osób przywiązanych do swojego obecnego ROR-u. W niektórych instytucjach założenie takiego konta może być jednak nieco utrudnione. Bez dostępu do bankowości internetowej nie pozostaje inna forma otwarcia rachunku jak osobista wizyta w oddziale. Takie rozwiązanie proponują m.in. Alior Bank czy ING Bank Śląski.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup bilet Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W czterech bankach podstawowym produktem do obsługi jest jednak konto osobiste. Mowa o Banku Millennium, Citi Handlowym, Credit Agricole oraz Getin Noble Banku. Ostatnie trzy wymienione banki nie mają nawet wyróżnionego konta walutowego w ramach osobnej pozycji w tabeli opłat. Opłaty, które w nim obowiązują, są uzależnione od rodzaju posiadanego konta osobistego. Citi Handlowy nazywa go wręcz w cenniku Subkontem walutowym.

Karta wielowalutowa nie w każdym banku

W prawie wszystkich bankach, które oferują konto walutowe, można uniknąć posiadania kolejnej karty dzięki włączeniu usługi wielowalutowej. Z oczywistych względów jest ona dostępna wyłącznie dla osób, które posiadają również konto osobiste w danym banku. Usługa wielowalutowa pozwoli na dokonywanie płatności jednym plastikiem. O ile klient nimi dysponuje, środki zostaną pobrane z odpowiedniego rachunku walutowego bez dodatkowych kosztów przewalutowania. Zakładając konto osobiste warto sprawdzić, który wariant rachunku lub karta debetowa dają możliwość skorzystania z usługi wielowalutowej. Nie w każdym banku jest pełna dowolność. Przykładowo usługa wielowalutowa w Alior Banku jest dostępna wyłącznie dla Konta Jakże Osobistego, natomiast w BNP Paribas Banku Polska konto walutowe można podłączyć pod kartę Multiwalutową.

Z tej grupy wyłamują się dwa banki – Bank Millennium oraz Nest Bank, w których nie ma kart wielowalutowych. Posiadacze konta walutowego, których plany co do używania rachunku wychodzą ponad dokonywanie płatności internetowych lub przelewów, będą potrzebowali do tego celu karty dedykowanej specjalnie do konta walutowego i działającej w jednej, konkretnej walucie.

Konto walutowe za darmo w kilku bankach

Poszukujący bezwarunkowo darmowego konta walutowego znajdzie taki rachunek w siedmiu bankach – Alior Banku, Banku Millennium, BNP Paribas Banku Polska, Citi Handlowym, ING Banku Śląskim, mBanku oraz Nest Banku. W przypadku Banku Millennium brak opłat dotyczy wyłącznie rachunków otwartych przez internet, natomiast w Citi Handlowym gwiazdka przy opłacie nie pojawia się w przypadku części walut. Darmowe konto jest także dostępne w Getin Noble Banku dla posiadaczy Konta osobistego Noble Private Banking oraz w Credit Agricole dla użytkowników Konta dla Ciebie VIP.

W niektórych bankach istnieje możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie. W Banku Pekao opłata za korzystanie z rachunku (w przypadku walut z ujemną stopą depozytową właściwego banku centralnego) wydaje się na pierwszy rzut oka zaporowa, jednak wynika ona z konstrukcji wyliczania jej wysokości, która z kolei zależy od wysokości salda. 200 jednostek waluty to stawka za utrzymywanie środków na koncie w wysokości od pół miliona danej waluty. Klienci, którzy utrzymują na nim kwotę poniżej 20 000 jednostek danej waluty nie muszą się martwić o naliczenie opłaty. Ponadto bank nie obciąża klienta, jeśli wykonał lub otrzymał on przelew wewnętrzny w wysokości min. 1000 jednostek waluty.

Podobnie oplata jest kalkulowana w Citi Handlowym w przypadku konta w walucie euro. Maksymalna stawka to 180 zł, jednak dotyczy ona użytkowników konta, którzy posiadają na nim min. 100 000 euro. Dla kwoty poniżej 10 000 euro opłata nie jest stosowana.

Konta walutowe w bankach – informacje podstawowe Bank Konto Opłata za: prowadzenie [m-c] kartę debetową [m-c] wypłatę środków z bankomatu zagranicznego kartą walutową Alior Bank Konto walutowe 0 zł Obsługa: 5 zł Ponadto opłata za wydanie: 10 zł 5 zł Bank Millennium Konto walutowe 0 zł – konta otwarte przez internet lub służące do spłaty kredytu/pożyczki, 1 EUR/1 GBP/2 CHF/2 USD - pozostałe konta 1 EUR (dostępna wyłącznie karta do rachunku w EUR) od 1,5 do 2 EUR Bank Pekao Konto walutowe 0 – konta w walutach z zerową lub dodatnią stopą depozytową właściwego banku centralnego 0 – 200 (CHF EUR, GBP, USD) – konta z ujemną stopą procentową banku centralnego 2 EUR/2 USD (dostępna wyłącznie karta do rachunku w EUR lub USD) 4% min. 1,5 EUR lub 2,2 USD BNP Paribas Bank Polska Rachunek walutowy 0 zł tylko karta wielowalutowa do konta osobistego wypłata według cennika konta osobistego Citi Handlowy Konto walutowe 0 zł - USD/GBP/CHF od 0 do 180 zł - EUR 15 zł - AUD, CAD, RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF - pakiet 10 walut* tylko karta wielowalutowa do konta osobistego wypłata według cennika konta osobistego Credit Agricole Rachunek walutowy 0 zł – 2 zł** tylko karta wielowalutowa do konta osobistego wypłata według cennika konta osobistego Getin Noble Bank Konto walutowe 0 zł – 5 zł** tylko karta wielowalutowa do konta osobistego wypłata według cennika konta osobistego ING Bank Śląski Konto walutowe 0 zł 1,50 zł w przewalutowaniu na EUR (dostępna wyłącznie karta do rachunku w EUR) 3% wypłaty mBank eKonto walutowe 0 zł Obsługa: 0 zł Ponadto 30 zł opłata za wydanie i opłata roczna (dostępna wyłącznie karta do rachunku w EUR/GBP/USD) 0 zł Nest Bank Nest Konto Waluta 0 zł 0 zł 1,2 EUR/1 GBP/1,6 USD PKO Bank Polski Konto walutowe 0 zł - jeśli podpięte do karty wielowalutowej, 6,90 z w przeciwnym razie tylko karta wielowalutowa do konta osobistego wypłata według cennika konta osobistego Santander Bank Polska Konto24 walutowe 0 zł – po zapewnieniu 20 jednostek danej waluty, 10 zł w przeciwnym razie 0,8 jednostki waluty - Karta walutowa w EUR/UDS/GBP 2,5 jednostki waluty *Opłaty dotyczą CitiKonta **W zależności od posiadanego wariantu konta osobistego Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie stron internetowych banków oraz informacji otrzymanych przez infolinię, stan na 13 kwietnia 2022 r.

W Getin Noble Banku można uniknąć opłaty na dwa sposoby – realizując 5 płatności bezgotówkowych kartą debetową dołączoną do konta osobistego lub jeśli w poprzednim miesiącu została dokonana z konta walutowego automatyczna spłata kredytu udzielonego przez bank.

W PKO Banku Polskim zwolnienie z opłaty dotyczy klientów, którzy mają już konto osobiste i podepną kartę debetową również do rachunku walutowego. W innej sytuacji bank będzie pobierał 6,90 zł miesięcznie.

Santander Bank Polska również uzależnia opłatę za prowadzenie od salda, ale w przeciwieństwie do Banku Pekao i Citi Handlowego konto jest obciążane opłatą, jeśli klient nie utrzymuje na nim środków lub nie wynoszą one co najmniej 20 jednostek danej waluty. Opłata wynosi 10 zł miesięcznie.

Karta nie wszędzie i dla wszystkich walut

Karta debetowa do konta walutowego jest dostępna w siedmiu bankach – Alior Banku, Banku Millennium, Banku Pekao, ING Banku Śląskim, mBanku, Nest Banku oraz Santander Banku Polska. W większości z nich plastik jest wydawany tylko dla części walut. W Banku Millennium i ING Banku Śląskim płacić i wypłacać kartą można dla waluty euro, w Banku Pekao dla euro i dolara amerykańskiego, natomiast w mBanku, Santander Banku Polska dla euro, dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego. Darmowe wypłaty z bankomatów zagranicznych w danej walucie są dostępne jedynie w mBanku.

W kilku bankach nie ma co liczyć na kartę debetową dla konta walutowego. W takiej sytuacji klient może posiłkować się jedynie kartą wielowalutową wydawaną do konta osobistego. Mowa o BNP Paribas Banku Polska, Citi Handlowym, Credit Agricole, Getin Noble Banku oraz PKO Banku Polskim. Cennik wypłat z bankomatów dla tych walut jest uzależniony od rodzaju posiadanego konta osobistego.

Konto walutowe nie zawsze potrzebne

Klienci, którzy sporadycznie płacą w innej walucie niż złotówki, mogą rozważyć korzystanie z samego konta osobistego, jeśli cennik nie przewiduje prowizji za przewalutowanie, co pozwala ograniczyć koszty. Taką ofertę można znaleźć również w przypadku standardowych, flagowych ROR-ów. Prowizji za przewalutowanie nie pobierają m.in. Alior Bank (Konto Jakże Osobiste, Konto Internetowe dla kart Mastercard), Bank Pekao (Konto Przekorzystne), BNP Paribas Bank Polska (Karta Otwarta na Ciebie w Koncie Otwartym na Ciebie), Bank Pocztowy (Konto w Porządku), Citi Handlowy (CitiKonto), Getin Noble Bank (Konto Proste Zasady), PKO Bank Polski (PKO Konto za Zero dla kart Mastercard), PlusBank (Konto PLUS).

Niektóre banki idą o krok dalej i przyciągają klientów możliwością wymiany waluty po kursie danej organizacji płatniczej, czyli bez tzw. spreadu. Takie rozwiązanie można znaleźć w Banku Pekao, BNP Paribas Banku Polska (wariant z Kartą Otwartą na Świat) czy mBanku (Karta Visa Świat Intensive dla mKonta Intensive). Co więcej, lista walut, którymi można dokonywać takich płatności bez żadnych kosztów jest zdecydowanie dłuższa niż w przypadku walut, w których można otworzyć rachunek.

Kantor walutowy i nie tylko

Pozostając przy udogodnieniach dla klientów, warto wspomnieć o kilku usługach dostępnych dla użytkowników kont walutowych w niektórych bankach. Do najpopularniejszych z nich należy kantor walutowy, który jest dostępny niemal w każdej z wymienionych instytucji.

Alior Bank proponuje również klientom usługę Autodealing, która umożliwi dokonywanie przeliczeń walut po korzystniejszych kursach. W Citi Handlowym są dostępne natomiast takie usługi jak Order Watch (kupno lub sprzedaż waluty po podanym kursie) czy Citibank Global Wallet (płatności bez kosztów przewalutowania).