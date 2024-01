Nowi klienci witani wysokimi stawkami. Kilka miesięcy później o porządne odsetki może być trudno

Na co mogą liczyć stali klienci, którzy otworzyli konto oszczędnościowe miesiące lub lata temu i nie spełniają warunków dodatkowych aktualnych promocji? Jak wynika z analizy Bankier.pl w niektórych bankach stawki standardowe są nawet kilkadziesiąt razy niższe.

Konta oszczędnościowe i lokaty terminowe to produkty, które zarówno wiele łączy, jak i dzieli. To co je różni to przede wszystkim swoboda dysponowania oszczędnościami. W przypadku depozytu musimy pogodzić się z zamrożeniem środków na określony z góry termin, jeśli chcemy otrzymać nagrodę w postaci odsetek. Konto oszczędnościowe pozwala na bezkarne dokonywanie wpłat i wypłat bez takiego ryzyka.

Oszczędzanie na dwa sposoby

Lokaty terminowe i konto oszczędnościowe różni jeszcze okres zawierania umowy z bankiem. O ile nie zdecydujemy się na automatyczne przedłużenie lokaty, umowa o depozyt jest zawierana na czas określony równy terminowi zapadalności depozytu. Umowa o konto oszczędnościowe jest zawierana z kolei na czas nieokreślony. Zamknięcie konta oszczędnościowego wymaga złożenia zatem odpowiedniej dyspozycji.

Wspólnych mianowników między tymi produktami też jest wiele. Przede wszystkim oba są dostępne w bankach i pozwolą na osiągnięcie dodatkowego zysku, o ile mamy zgromadzony dodatkowy kapitał. Z uwagi na dodatkową zaletę, którą jest możliwość dokonywania wpłat i wypłat, konta oszczędnościowe były kiedyś niżej oprocentowane od lokat. Obecnie stawki między nimi są bardzo zbliżone i przemawiają to za jednym, to za drugim wyborem.

Dodatkowe warunki to standard

To co interesuje klientów najbardziej, poza oferowanym oprocentowaniem, to stawiane przez banki warunki dodatkowe. Zarówno konta oszczędnościowe, jak i lokaty terminowe bywają obarczone wieloma wymogami. Zwykle dodatkowych zapisów schowanych za tzw. gwiazdką należy szukać wśród najwyżej oprocentowanych ofert. I tak, najczęściej pojawiające się wymogi to:

bycie nowym klientem dla banku,

założenie konta osobistego z oferty banku,

wpłata nowych środków na konto oszczędnościowe lub lokatę,

zapewnianie wpływów na konto osobiste,

dokonywanie płatności kartą/Blikiem lub innych transakcji z konta osobistego.

Do listy ograniczeń można również dodać niską kwotę maksymalną objętą atrakcyjnym oprocentowaniem oraz krótki czas obowiązywania oferowanej stawki. W ten sposób banki już na starcie mogą oszacować maksymalny zysk, jaki może przypaść na klienta w ramach danej promocji.

Jeden bank z dwoma rekordami

Stawki promocyjne i standardowe kont oszczędnościowych w bankach – różnice w oprocentowaniu Bank Konto oszczędnościowe Oproc. promocyjne [p.a.] Oproc. standardowe* [p.a.] Różnica Szczegóły oferty promocyjnej Nest Bank Nest Konto Oszczędnościowe ZŁÓŻ WNIOSEK

mBank Moje cele 7,00% 0,50%-1,50% 5,50 pp.-6,50 pp. Posiadanie konta osobistego, utrzymywanie niskich kwot na rachunkach w podanym terminie lub bycie aktywnym klientem, założenie konta Moje cele online, dokonywanie wpłat na to konto wyższych o min. 100 zł od wypłat. Do 50 tys. zł na 3 miesiące

VeloBank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 7,00% 1,50%-6,00% 1,00 pp.-5,50 pp. Bycie nowym klientem banku, otwarcie konta oszczędnościowego w kanałach zdalnych, wyrażenie zgód marketingowych. Do 50 tys. zł. Obowiązuje 92 dni

Bank Millennium Konto oszczędnościowe Profit 6,25% 1,00%-1,50% 4,75 pp.-5,25 pp. Posiadanie konta osobistego, wpłata nowych środków, wykonanie 5 płatności kartą lub Blikiem. Do 100 tys. zł, oprocentowanie obowiązuje przez 90 dni

Citi Handlowy Konto oszczędnościowe 7,10% 2,00% 5,10 pp. Bycie nowym klientem banku, założenie konta osobistego, zapewnianie wpływów na rachunek min. 2000 zł/m-c oraz wykonywanie transakcji na min. 100 zł/m-c. Do 50 tys. zł. Od lutego do maja br.

Bank Pekao Konto Oszczędnościowe 7,00% 2,00% 5 pp. Posiadanie konta osobistego, nieutrzymywanie wysokich kwot na posiadanych rachunkach w podanym terminie (suma sald niższa niż 2000 zł). Do 100 tys. zł, oprocentowanie obowiązuje przez 152 dni

ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe 6,00% 1,50% 4,50 pp. Dla osób, które nie mają konta oszczędnościowego w ING Banku Śląskim. Poniżej 200 tys. zł. Obowiązuje przez 3 miesiące

PKO Bank Polski Konto oszczędnościowe Plus 5,00% 0,50% 4,50 pp. Wpłata nowych środków na konto oszczędnościowe. Do 250 tys. zł. Obowiązuje przez 90 dni

Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe 5,50% 1,00%-2,00% 3,50 pp.-4,50 pp. Posiadanie konta osobistego, wpłata nowych środków, wykonanie 5 płatności kartą debetową do konta. Do 200 tys. zł, oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące

Raiffeisen Digital Bank Konto oszczędnościowe 6,00% 2,90% 3,10 pp. Posiadanie konta osobistego. Do 200 tys. zł. Obowiązuje do 28 lutego br.

NA STRONIE BANKU 6,00% 2,90% 3,10 pp. Posiadanie konta osobistego. Do 200 tys. zł. Obowiązuje do 28 lutego br. Santander Consumer Bank Rachunek oszczędnościowy ZŁÓŻ WNIOSEK

Credit Agricole Rachunek oszczędzam 1,62% 1,32% 0,30 pp. Posiadanie konta osobistego, zapewnienie średniomiesięcznych wpływów na ROR za okres 3 miesięcy min. 1500 zł oraz 100 zł na Rachunek Oszczędzam

Aion Bank Konto oszczędnościowe 6,00% 6,00% 0 pp. Oferta obowiązuje wszystkich posiadaczy kont Posiadanie konta osobistego. Oprocentowanie obowiązuje do 31 stycznia br.

BOŚ Bank EKOkonto oszczędnościowe 4,50% 4,50% 0 pp. Oferta obowiązuje wszystkich posiadaczy kont Do 300 tys. zł (powyżej stawka 3,50%) Oprocentowanie obowiązuje do 14 lutego br.

Bank BPS Konto Zasobne - 3,00% nd Brak oprocentowania promocyjnego.

Bank Pocztowy Konto oszczędnościowe - 0,25% nd Brak oprocentowania promocyjnego.

BFF Banking Group Rachunek depozytowy - 0,50% nd Brak oprocentowania promocyjnego.

BNP Paribas Bank Polska Konto Lokacyjne - 1,00% nd Brak oprocentowania promocyjnego.

Inteligo Rachunek oszczędnościowy - 0,01% nd Brak oprocentowania promocyjnego.

Santander Bank Polska Konto oszczędnościowe Select - 1,00%-2,00% nd Brak oprocentowania promocyjnego.

Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe - 2,87%-5,87% nd Brak oprocentowania promocyjnego.

Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Plus Konto - 5,00% nd Brak oprocentowania promocyjnego.

*Czyli oprocentowanie dostępne dla posiadacza konta oszczędnościowego niespełniejącego żadnych dodatkowych wymogów Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie stron internetowych banków i tabel oprocentowania, stan na 24 stycznia 2024 r.

Największą różnicę miedzy stawką promocyjną standardową można zauważyć u lidera ostatniego rankingu kont oszczędnościowych. Wynosi ona 7,09 pp. Odpowiada za nią oczywiście wysoka stawka, na którą mogą liczyć osoby dopiero zakładające Nest Konto Oszczędnościowe w Nest Banku, bo o nim mowa, ale też symboliczne oprocentowanie standardowe, które wynosi 0,01 proc. w skali roku. To najniższa stawka dostępna obecnie na rynku. Taki procent proponuje jeszcze tylko jeden bank – Inteligo.

Kilkukrotnie wyższą stawkę na koncie oszczędnościowym dla nowych bądź aktywnych klientów daje mBank na koncie oszczędnościowym Moje cele. Promocyjne oprocentowanie sięga 7,00 proc. w skali roku, natomiast oferta standardowa to maks. 1,50 proc. rocznie. W obu przypadkach jednak trzeba pamiętać o stałym zasilaniu konta tzw. końcówkami transakcji. Jeśli wpływy będą niższe niż 100 zł od ewentualnych wypłat to bank zastosuje stawkę 0,50 proc. w skali roku.

Sporą dysproporcję można również odnotować między maksymalną stawką na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym a oprocentowaniem standardowym proponowanym przez VeloBank – 5,50 pp. Trzeba jednak podkreślić, że dotyczy ona oszczędności do 300 000 zł. Im większy kapitał na rachunku lokacyjnym, tym wyższa stawka standardowa. Dla nadwyżki oszczędności ponad 400 000 zł stosowane jest oprocentowanie w wysokości 6,00 proc. w skali roku.

Wyższą promocyjną stawkę ma w ofercie jeszcze kilka banków. Wśród nich są m.in. Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, Citi Handlowy, Credit Agricole, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Raiffeisen Digital Bank oraz Santander Consumer Bank.

Stały klient również może liczyć na więcej

Wśród pozostałych banków można wyróżnić dwa scenariusze. Nieco bardziej pesymistyczny z perspektywy klientów jest ten, w którym banki stosują niską stawkę procentową dla wszystkich. Nie zyskają na tym zatem także ci, którzy dopiero co zawierają relacje z daną instytucją. Wśród takich instytucji są m.in. Inteligo (0,01 proc. w skali roku), Bank Pocztowy (0,25 proc. rocznie) czy BFF Banking Group (0,50 proc. rocznie).

Po drugiej stronie można znaleźć kilka banków, które mają wysoką stawkę w standardowej ofercie lub czasowo oferują wyższe oprocentowanie obejmujące wszystkich klientów banku bez wyjątku. Takie rozwiązanie obrali Aion Bank, BOŚ Bank, Toyota Bank i Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce.

Aktualnie najwięcej mogą zyskać ci, co zdecydują się na konto oszczędnościowe w pierwszym z nich. 6,00 proc. w skali roku to stawka która obowiązuje do 31 stycznia br. Bank nie stosuje limitów wkładu. Wymóg, który stawia, to posiadanie konta osobistego z jego oferty.

Dodatkowe warunki albo zmiana banku

Wysoka stawka na koncie oszczędnościowym dla wszystkich klientów jest możliwa, ale taką ofertę ma tylko kilka banków działających na polskim rynku. W przypadku pozostałych na lepsze oprocentowanie trzeba sobie zapracować.

O ile bank nie stosuje wymogu posiadania statusu nowego klienta lub nie ogranicza lepszego oprocentowania tylko do pierwszego konta oszczędnościowego (a taki warunek ma aż pięć instytucji), pozostaje spełniać warunki dotyczące aktywności lub statusu wpłacanych środków. W tym drugim przypadku wygodnym rozwiązaniem może być otwarcie rachunku w drugim banku z takim samym warunkiem i przelewanie oszczędności pomiędzy dwoma posiadanymi kontami.