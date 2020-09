fot. Wiola Wiaderek / Shutterstock

W czasach niskich stóp procentowych o dodatkowy zarobek będzie łatwiej na koncie osobistym niż na lokacie czy koncie oszczędnościowym. Nowy klient decydujący się na założenie ROR-u może obecnie zgarnąć nawet kilkaset złotych.

Banki chętnie wynagradzają osoby, które nigdy nie korzystały z ich oferty lub które rozważają założenie w nich konta osobistego ponownie po dłuższej przerwie. Jak się okazuje, może to być nie lada okazja dla poszukujących dodatkowego zysku. Oferta z najwyższą premią we wrześniu da zarobić 350 zł. Takie odsetki na lokacie zobaczą tylko zamożni.

Dla przykładu najwyżej oprocentowany depozyt na 12 miesięcy ma stawkę w wysokości 1,60 proc. w skali roku. 350 zł zysku będzie osiągalne pod warunkiem wpłaty około 27 tysięcy złotych na ten depozyt. Wyższe stawki są osiągalne na lokatach kwartalnych czy półrocznych, ale jest tu pewien haczyk – wszystkie z nich mają ograniczenie kwotowe nie większe niż 15 tys. zł, a z niektórych z nich można skorzystać tylko raz.

Zainteresowani taką okazją mogą skorzystać z kilkunastu promocji na rynku, ale muszą się przygotować na spełnienie kilku warunków. Wśród banków największą popularnością cieszą się wymogi zobowiązujące do zagwarantowania wpływów lub wykonywania płatności bezgotówkowych.

Najlepsze promocje bankowe w kontach osobistych – wrzesień 2020 r.

Konta osobiste z premią – wrzesień 2020 Bank, konto Premia / nagroda Szczegóły Bank Millennium Konto 360°, Konto 360° Student 200 zł + 20 zł na goodie.pl Promocja „220 zł z Kontem 360”. 200 zł w postaci wpływu na konto oraz 20 zł na goodie.pl dla nowych posiadaczy Konta 360° lub Konta 360° Student. Premia przysługuje pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych, aktywowania aplikacji mobilnej banku, zasilenia w październiku, listopadzie i grudniu konta w wysokości 1000 zł oraz wykonania w tych samych miesiącach min. jednej płatności bezgotówkowej miesięcznie dołączoną kartą lub Blikiem. Bonus na goodie przysługuje pod warunkiem wyrażenia zgód, zainstalowania aplikacji i wykonania jednej transakcji zbliżeniowej telefonem z wykorzystaniem HCE. Zawnioskować o konto można do 05.10.2020 r. Użytkownicy tej promocji mogą również wziąć udział w ofercie „Powrót do szkoły z Kontem 360° Junior” Bank Millennium Konto 360° Student 200 zł Promocja „200 zł dla mobilnych”. 200 zł w postaci wpływu na konto dla nowych posiadaczy Konta 360° Student. Premia przysługuje pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych i zrealizowania min. pięciu płatności kartą lub Blikiem (w tym co najmniej jedną zbliżeniowo telefonem) zarówno w październiku, jak i listopadzie. Zawnioskować o konto można do 05.10.2020 r. Użytkownicy tej promocji mogą również wziąć udział w ofercie „Powrót do szkoły z Kontem 360° Junior” Bank Pekao Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium 100 zł Promocja „Otwórz Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z Kartą i aplikacją mobilną PeoPay i otrzymaj nagrodę 100 zł” – edycja II. Premia przysługuje pod warunkiem spełnienia wymogów przez cztery kolejne miesiące, czyli w każdym z nich: zapewnienia min. jednego wpływu na konto w wysokości 500 zł, zrealizowania jednej płatności bezgotówkowej kartą lub w aplikacji PeoPay oraz zalogowania się do aplikacji mobilnej banku. Zawnioskować o konto można do 30.09.2020 r. Użytkownicy tej promocji mogą również wziąć udział w ofercie „Punkty na start z Bankiem Pekao S.A. – edycja III” BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie do 350 zł Promocja „Premiuj z BNP Paribas”. Bank dzieli warunki na kilka rodzajów. Podstawowe uprawniające do udziału w promocji to zarejestrowanie się w promocji i złożenie odpowiednich oświadczeń. Aby zdobyć nagrodę w wysokości 150 zł, należy w październiku zalogować się do bankowości elektronicznej i wykonać min. dwa przelewy za jej pomocą. Nagroda w wysokości 200 zł przysługuje za spełnienie warunków dotyczących pierwszej nagrody oraz po wykonaniu transakcji kartą na kwotę min. 300 zł, zapewnieniu wpływu w wysokości min. 1000 zł oraz zalogowaniu do bankowości elektronicznej. Wspomniane warunki należy wykonać w listopadzie. Zawnioskować o konto można do 27.09.2020 r. Bank może zamknąć promocję w momencie, kiedy osiągnie ona 1500 rejestracji. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie do 250 zł Promocja „Premia na każdą kieszeń”. Bank dzieli warunki na kilka rodzajów. Podstawowe uprawniające do udziału w promocji to zarejestrowanie się w promocji i złożenie odpowiednich oświadczeń. Aby zdobyć nagrodę w wysokości 100 zł, należy w październiku zalogować się do bankowości elektronicznej i zrealizować płatności kartą na kwotę min. 200 zł. Nagroda w wysokości 150 zł przysługuje za spełnienie warunków dotyczących pierwszej nagrody, po wykonaniu transakcji kartą na kwotę min. 300 zł, zapewnieniu wpływu w wysokości min. 1000 zł oraz za zalogowaniu do bankowości elektronicznej. Wspomniane warunki należy wykonać w listopadzie. Zawnioskować o konto można do 20.09.2020 r. Bank może zamknąć promocję w momencie, kiedy osiągnie ona 3000 rejestracji. BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie, Moje Konto Premium 50 zł Promocja „Rozruszajmy Polskę transakcjami 2”. 50 zł za zarejestrowanie się w promocji, złożenie odpowiednich oświadczeń i dokonanie min. 3 transakcji bezgotówkowych kartą w punktach handlowo-usługowych wymienionych w załączniku do regulaminu. Transakcje muszą sumować się co najmniej do kwoty 300 zł. Zawnioskować o konto można do 30.09.2020 r. lub wyczerpania puli 1500 rejestracji w promocji. Citi Handlowy CitiKonto do 150 zł Promocja „CitiKonto. Finansowa Rewolucja”. 50 zł premii po spełnieniu kilku warunków. Bank podzielił bonus na trzy równe części: 50 zł za zalogowanie się do aplikacji mobilnej i zagwarantowanie wpłaty na konto w wysokości min. 100 zł, 50 zł za dokonanie płatności na kwotę min. 100 zł przez Apple Pay lub Google Pay i 50 zł za otrzymanie wpływu z tytułu wynagrodzenia. Można starać się o wszystkie bonusy lub tylko wybrane. Zawnioskować o konto można do 20.11.2020 r. Bank może zamknąć promocję w momencie, kiedy zostanie otwartych 5000 kont. Credit Agricole Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie VIP do 200 zł Promocja „Korzyści dla Ciebie – jesień 2020”. 200 zł premii za przystąpienie do promocji, wyrażenie zgód marketingowych, zadeklarowanie comiesięcznych wpływów i spełnienie warunków jednej z trzech ścieżek. Do wyboru: a) przeniesienie konta z innego banku wraz z deklaracją wpływów (min. 3000 zł dla premii w wysokości 200 zł) realizowanych przez kwartał, b) zwrot za płatności mobilne w wysokości 5 proc. i 2 proc. za transakcje kartą na 12 miesięcy oraz za zapewnienie w tym czasie wpływów w wysokości min. 1000 zł/m-c, c) premia w wysokości 50% wartości transakcji na koncie CA Saver gromadzona przez maks. 12 miesięcy, wymagane zapewnienie w tym czasie wpływów w wysokości min. 1000 zł/m-c. Zawnioskować o konto można do 30.11.2020 r. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct, Konto z Lwem Komfort do 160 zł Promocja "Do 160 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort". 100 zł na otwarte konto oszczędnościowe, pod warunkiem dokonania do 31 grudnia 2020 r. płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę min. 1000 zł. Bank przewiduje również zdobycie dodatkowej premii. Klienci, którzy do 31 grudnia 2020 r. wykonają min. 3 transakcje bezgotówkowe Blikiem za zakupy w sklepach internetowych i otrzymają w każdym z dowolnych trzech miesięcy łączny wpływ na kwotę min. 1000 zł, mogą liczyć na dodatkowe 60 zł. Zawnioskować o konto można do 30.09.2020 r. ING Bank Śląski Konto z Lwem Mobi do 160 zł Promocja „Do 160 zł za otwarcie konta Mobi". 100 zł na otwarte konto oszczędnościowe, pod warunkiem dokonania do 31 października 2020 r. dziesięciu płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem. Bank przewiduje również zdobycie dodatkowej premii. Klienci, którzy do 31 października 2020 r. wykonają min. trzy transakcje bezgotówkowe Blikiem za zakupy w sklepach internetowych i wykonają min. trzy przelewy na telefon BLIK do różnych odbiorców na kwotę w wysokości 5 zł każdy, mogą liczyć na dodatkową nagrodę w wysokości 60 zł. Zawnioskować o konto można do 30.09.2020 r. mBank eKonto osobiste do 190 zł + 2,50% na koncie Moje Cele Promocja „eKonto z premią – IX edycja”. 140 zł premii pieniężnej oraz promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego Moje cele za otwarcie konta wraz z kartą debetową, zaakceptowanie odpowiednich oświadczeń, otwarcie konta oszczędnościowego Moje cele (dla chętnych), zasilenie konta kwotą 1000 zł w podanym terminie – dwa razy, dokonanie pięciu płatności bezgotówkowych w podanym terminie – dwa razy. Premia dzielona jest na dwie części – 100 zł oraz 40 zł. Większa część przysługuje za zrealizowanie warunków dotyczących zasilenia konta oraz płatności za pierwszym razem, mniejsza – za drugim. Podwyższona stawka konta oszczędnościowego (2,50 proc. rocznie) obowiązuje dla maks. 20 000 zł przez cztery kolejne miesiące kalendarzowe. Zawnioskować o konto można do 30.09.2020 r. Dodatkowo można zdobyć 50 zł w ramach mOkazji za jedną transakcję kartą debetową. mBank mKonto Intensive 3 lata Empik Premium za darmo Promocja „mKonto Intensive z Empik Premium”. 3 lata Empik Premium za darmo. Nagroda przysługuje za wyrażenie odpowiednich oświadczeń, zasilenie konta kwotą min. 7000 zł w ciągu 7 dni od założenia konta (Empik Premium na 6 miesięcy) i dokonywaniu płatności kartą lub Blikiem na kwotę min. 2000 zł/m-c przez 5 kolejnych miesięcy (Empik Premium na 2,5 roku). Zawnioskować o konto można do 30.09.2020 r. Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 200 zł Promocja „Mam konto z premią 200 zł”. 200 zł za wyrażenie zgód marketingowych i spełnienie w każdym z trzech następujących miesięcy warunków dodatkowych do których należą zapewnienie wpływu na kwotę min. 1000 zł, wykonanie min. 5 transakcji kartą do Blikiem, zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku. Zawnioskować o konto można do 30.09.2020 r. Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 50 zł Promocja „50zł dla uczniów ze średnią min. 4,0”. 50 zł za zarejestrowanie się w promocji, wyrażenie zgód marketingowych i zrealizowanie pozostałych warunków. Są nimi zrealizowanie jednej transakcji Blikiem oraz uzyskanie średniej w wysokości min. 4,0 na świadectwie roku szkolnego 2019/2020. Zawnioskować o konto można do 30.09.2020 r. Oferta dla osób w wieku od 13 do 20 lat. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 15 września 2020 r.

Najwyższą premię pieniężną oferuje obecnie BNP Paribas Bank Polska w ramach oferty specjalnej „Premiuj z BNP Paribas”. Klienci, którzy skuszą się na tę ofertę, mogą zyskać 350 zł w ramach dwóch bonusów. Pierwszy krok to wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na specjalnej stronie promocji. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia od banku, że zostaliśmy włączeni do udziału w ofercie specjalnej, można złożyć wniosek o Konto Otwarte na Ciebie z kartą (do wyboru trzy plastiki) i dostępem do bankowości elektronicznej przez otrzymany w wiadomości link. Zwlekanie z decyzją nie popłaci w przypadku tej oferty. Bank wprowadził limit rejestracji, który wynosi 1500 zgłoszeń.

Po założeniu konta klienta czeka jeszcze kilka zadań. Po nadaniu PIN-u do karty, co jest obowiązkowe, posiadacz konta powinien zalogować się do bankowości elektronicznej lub mobilnej i wykonać nią co najmniej dwa przelewy. Na to klient ma czas przez cały październik. W kolejnym miesiącu oprócz ponownego zalogowania się do systemu bank oczekuje zrealizowania transakcji kartą na min. 300 zł oraz zapewnienia wpływów na kwotę min. 1000 zł. Warunki z października przyniosą bonus w wysokości 150 zł, a z listopada 200 zł. Aby otrzymać ten wyższy bonus, niezbędne jest zrealizowanie warunków dotyczących pierwszego z nich.

Drugą co do wielkości premię również można znaleźć w BNP Paribas Bank Polska na bardzo zbliżonych warunkach, co w przypadku wyżej opisywanej promocji. Oferta „Premia na każdą kieszeń” różni się przede wszystkim nagrodą, która wynosi 100 zł mniej, czyli 250 zł. Termin składania wniosków kończy się 20 września lub w momencie osiągnięcia 3000 rejestracji. Kryteria do spełnienia również są bliźniaczo podobne. W październiku można zgarnąć 100 zł, a zamiast przelewów należy zrealizować płatności kartą na 200 zł. W listopadzie do zgarnięcia jest 150 zł na takich samych warunkach co w poprzedniej promocji. Pozostałe wymogi są niezmienne.

220 zł można otrzymać, wybierając promocję „220 zł z Kontem 360” od Banku Millennium. Wśród podstawowych wymogów banku znajduje się złożenie wniosku o konto przez wskazaną stronę internetową i zawarcie umowy do 5 października br. Wymagane jest także wyrażenie zgód marketingowych i aktywowanie aplikacji mobilnej w podanym terminie. Po zrealizowaniu jednej płatności kartą HCE uczestnik promocji może się już cieszyć bonusem w postaci 20 zł na goodie.pl (saldo konta cashback). Premia pieniężna będzie wymagała nieco większego wysiłku. Przez trzy kolejne miesiące (październik, listopad, grudzień) klient musi zasilić konto wpływami zewnętrznymi na kwotę nie mniejszą niż 1000 zł miesięcznie oraz wykonywać jedną płatność kartą lub Blikiem, czyli w skrócie zrealizować warunki aktywności konta obowiązujące przy Koncie 360°.

Pozostałe promocje przyniosą zysk nie większy niż 200 zł. Wśród nich znajdują się oferty od Banku Pekao, Credit Agricole, Citi Handlowego, ING Banku Śląskiego, mBanku czy Santander Banku Polska. W niektórych bankach są także dostępne programy polecające, dzięki którym można zyskać dodatkowe kilkaset złotych. W tym przypadku bank wypłaca premię za rekomendację konta osobistego lub innego produktu znajomemu, który nie korzystał z jego oferty. W przeciwieństwie do premii za założenie o taki bonus można się ubiegać kilkukrotnie. Takie rozwiązanie jest dostępne w m.in. Banku Millennium, Banku Pekao, Citi Handlowym, Credit Agricole, Getin Noble Banku, mBanku oraz Santander Banku Polska.