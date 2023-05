RODZICONOMIA Dajesz kieszonkowe? "To zasiłek dla bezrobotnych. Na Zachodzie uczą dzieci, jak te pieniądze zarobić" Jak wychować dziecko, które będzie umiało zadbać o swoje finanse? "Na pewno nie przyzwyczajać go kieszonkowym, że pieniądze spadają z nieba", mówi finansista i edukator Paweł Rygielski w pierwszym odcinku wideocastu i podcastu "Rodziconomia". Podpowiada, jak praktycznie wciągać dzieci w różnym wieku w świat pieniądza i co robić, gdy nie znamy odpowiedzi na ich pytania.