Konta dla dzieci i młodzieży. Co oferują banki?

Coraz więcej banków oferuje konta dla dzieci. Rachunki tego typu możemy podzielić na dwa rodzaje. Cezurą jest tu wiek młodego klienta. Dzieci do 13 roku życia mogą korzystać z rachunków pod okiem rodziców. Powyżej tej granicy mają już znacznie więcej swobody. W obu przypadkach rachunek wydaje się być dobrą inwestycją. Przede wszystkim w edukację finansową pociechy.

W wieku 13 lat dziecko uzyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z kodeksem cywilnym, osoba w tym wieku może już bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Oznacza to, że może już kupować rzeczy, które służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb, np. produkty spożywcze, gazetki, gry i inne drobnostki. Poniżej 13 roku życia dziecko nie posiada jeszcze zdolności prawnej, więc teoretycznie zakupów powinno dokonywać pod okiem rodzica. W praktyce jednak już dzieci w wieku 9 czy 10 lat dokonują zakupów w sklepikach, kupują kody z doładowaniami do gier itp. W obu przypadkach przydatne może okazać się konto w banku z kartą płatniczą.

Banki dzielą ofertę rachunków dla dzieci w następujący sposób:

Konta do 13 roku życia (konta dla dzieci)

Konta dla młodzieży w wieku 13-17 lat

Konta dla studentów 18-26 (przy czym student, jako osoba pełnoletnia może korzystać ze standardowej oferty banku – rachunków powyżej 18 roku życia).

Po co dziecku konto w banku?

Po co w zasadzie konto dziecku? Czasy się zmieniają i dziś coraz więcej dóbr kupujemy w sposób bezgotówkowy. Dotyczy to także dzieci, które mogą potrzebować konta do zakupu różnego rodzaju doładowań do gier, telefonów i innych usług. Nie bez znaczenia są kwestie bezpieczeństwa – dziecko nie musi nosić ze sobą gotówki, bo dzięki karcie może dokonywać transakcji zbliżeniowych i płacić w sklepach kartą. Kolejna kwestia to wygoda – kiedy dziecko wyjdzie na kolonię czy obóz, nie musi obawiać się, że skończą mu się fundusze, bo rodzic może mu doładować rachunek w zasadzie od ręki.

I wreszcie – edukacja finansowa. Dzieciaki, które samodzielnie obsługują rachunki bankowe, uczą się jak korzystać z oferty instytucji finansowych. Stawiają pierwsze kroki w oszczędzaniu, muszą samodzielnie dokonywać wyborów podczas zakupów („czy starczy mi na gazetkę, jeśli kupię batona?”), poznają zasady działania kart i kont. A banki zachęcają ich do oszczędzania, proponując wyższy procent na kontach oszczędnościowych dla dzieci.

Konta dla dzieci do 13 roku życia

Konta dla dzieci poniżej 13 roku życia mają ograniczoną funkcjonalność. Wynika to z faktu, że ich właścicielami są opiekunowie, a dzieci mają jedynie dostęp do pieniędzy na koncie i mogą nimi dysponować w ograniczonym zakresie (pod kontrolą opiekuna). W praktyce oznacza to, że np. rodzic musi zatwierdzić przelew zlecany z takiego rachunku lub płatność kartą w internecie.

Jednym z pierwszych banków, które udostępniły ofertę dla dzieci poniżej 13 roku życia był PKO Bank Polski. W ramach pakietu Junior dziecko może zarządzać swoimi finansami za pomocą specjalnego, „dziecięcego” serwisu bankowości internetowej lub przez aplikację. Wszystkie przelewy zlecane z rachunku muszą zostać zaakceptowane przez rodzica. Bank wydaje też kartę płatniczą, ale nie jest ona powiązana z rachunkiem – jest to karta przedpłacona, którą należy zasilić osobno. Jeśli dziecko będzie chciało dokonać transakcji np. w internecie, rodzic dostanie powiadomienie push z prośbą o zaakceptowanie płatności. Kartą można też płacić w tradycyjnych sklepach (już bez akceptacji rodzica). Ponadto w ramach rachunku dziecko ma dostęp do produktów oszczędnościowych – może tworzyć skarbonki, plany oszczędzania itp.

W Banku Pekao pakiet dla dzieci poniżej 13 roku życia nosi nazwę PeoPay Kids. Także i tu dzieci mają do dyspozycji aplikację na telefon z interfejsem dostosowanym do ich wieku. W ramach aplikacji dzieci mogą pod kontrolą rodzica tworzyć skarbonki umożliwiające oszczędzanie na konkretne cele, wykonywać przelewy czy doładowywać telefon. Do konta wydawana jest karta, a od niedawna maluchy mogą korzystać też z Blika – dokonywać transakcji kodami, wysyłać i otrzymywać przelewy na telefon, czy otrzymywać powiadomienia push, np. włączeniu nowych funkcji przez rodzica czy otrzymaniu kieszonkowego. Powiadomienia w aplikacji PeoPay Kids są domyślnie włączone, ale można je wyłączyć.

W Santander Banku Polska dostępne jest Konto Jakie Chcę dla dzieci. Produkt ten ma jednak ograniczoną funkcjonalność. Dziecko nie ma dostępu do serwisu internetowego i aplikacji, nie może też korzystać z karty. Rachunek służy w zasadzie jedynie do oszczędzania pieniędzy.

W mBanku pakiet dla dzieci nazywa się eKonto Junior. Właścicielem konta jest opiekun, który widzi transakcje dokonywane przez dziecko i decyduje o limitach dziennych wydatków. Bank przygotował dla dzieci specjalną aplikację mobilną, która pozwala sprawdzić historię operacji i saldo konta. Do rachunku wydawana jest karta płatnicza z „dziecięcymi” wzorami. Rodzic może kontrolować wydatki dziecka przez ustawienie dziennego limitu transakcji oraz wypłat z bankomatów. Limit startowy wynosi 50 zł. Maksymalny limit, który można ustawić na karcie to 500 zł.

W ofercie ING Banku Śląskiego znajdziemy natomiast Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dzieci poniżej 13 roku życia i kartę przedpłaconą. Dziecko nie ma jednak do dyspozycji „swojego” serwisu bankowości internetowej i aplikacji. Kartę zasila rodzic „z góry”. Także on ustala limity już na etapie zakupu karty. Domyślnie bank proponuje 100 złotych. Można jednak zmniejszyć lub podwyższyć tę kwotę. Maksymalna wartość dziennego limitu transakcyjnego, którą można ustawić wynosi 500 zł.

W Banku Millennium dzieciaki mogą korzystać z Konta 360 Junior. Jest to rachunek dla dzieci do 18 roku życia, ale mogą z niego korzystać także maluchy w wieku poniżej 13 lat. Dziecko od 7 roku życia może zyskać dostęp do Konta 360 Junior i na wniosek rodzica otrzymać dopasowaną do wieku aplikację mobilną oraz kartę debetową do konta ze specjalnie zaprojektowaną grafiką i limitem płatności, którym zarządza rodzic. Może też korzystać z Blika.

Z kolei w BNP Paribas znajdziemy Kartę Samodzielniaka dla dzieci od 7 roku życia. Do karty otwierane jest konto, którym zarządza rodzic – natomiast dziecko nie ma do niego podglądu. Karta wydawana jest bezpłatnie. Może być także wydana w formie tzw. mikrokarty, czyli karty zainstalowanej w opasce zakładanej na rękę. Obie karty nie pozwalają jednak dziecku na dokonywanie płatności w internecie.

Konta dla dzieci powyżej 13 roku życia

Rachunki z przedziału 13-18 lat w zasadzie niewiele różnią się funkcjami od standardowych kont. Nie mają oczywiście dostępu do produktów kredytowych, ale dziecko może już wykonywać przelewy, korzystać z oferty oszczędnościowej, płacić kartą czy wypłacać z bankomatów. Zasadniczą różnicą jest w tym przypadku cena pakietu. Z reguły konta dla nastolatków są bezpłatne, lub mają znacznie niższe opłaty niż rachunki dla dorosłych. Co proponują banki?

Bank Konto Opłata za konto Opłata za kartę Opłata za bankomaty krajowe (obce) Alior Bank Konto Jakże Osobiste dla młodych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Bank Millennium Konto 360 Junior 0,00 zł 0,00 zł lub 4,00 zł. Bezpłatne po wykonaniu jedenej transakcji 0,00 zł - 5,00 zł. Bezpłatne po wykonaniu jednej transakcji Bank Pekao Konto Przekorzystne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Bank Pocztowy Konto w Porządku start 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł. Bezpłatne bankomaty Planet Cash i PKO BP BNP Paribas Konto dla dziecka 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Credit Agricole Konto dla Ciebie GO 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł lub 3,00 zł. Bezpłatne po wykonaniu jednej transakcji kartą ING Bank Śląski Konto mobi dla młodych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł lub 2,50 zł. Pierwsza wypłata z bankomatu obcego 0,00 zł. Za darmo bankomaty Planet Cash i ING mBank eKonto możliwości 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Nest Bank Nest Konto Samodzielne 0,00 zł 0,00 zł 6,00 zł. Bezpłatne bankomaty Euronetu PKO BP PKO Konto Pierwsze 0,00 zł 0,00 zł lub 3,90 zł. Bezpłatne po wykonaniu dwóch transakcji kartą 0,00 zł Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę dla młodych 0,00 zł 0,00 zł lub 8,00 zł. Bezpłatne po wykonaniu jednej transakcji 0,00 zł

Rachunki dla dzieci powyżej 13 roku życia mają w ofercie wszystkie banki. Nastolatek dostaje już standardowy system bankowości internetowej i aplikację mobilną. Przed założeniem takiego konta warto sprawdzić opłaty za obsługę pakietu, karty i dostępność bankomatów. Choć takie konta są tańsze niż ich „dorosła” wersja, to nie znaczy że są bezpłatne. Czasami pojawiają się niewielkie opłaty w wysokości kilku złotych za obsługę rachunku. Z reguły można ich jednak uniknąć wykonując określone operacje – np. kilka transakcji kartą.

Z punku widzenia rodzica najwygodniejszą opcją jest założenie rachunku dla dziecka w tym samym banku, w którym opiekun posiada już swoje konto. W przypadku kont dla dzieci poniżej 13 roku życia będzie to nawet konieczne. Posiadanie rachunku w tym samym banku ułatwia rozliczenia między dzieckiem a rodzicem, np. przekazywanie kieszonkowego, czy szybkie zasilenie konta. Rodzic ma też wgląd w finanse swojej pociechy i może na bieżąco reagować, gdy dostrzeże jakieś nieprawidłowości.