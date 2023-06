Konta dla dzieci. Najbardziej zróżnicowany produkt w bankach?

Konto dla dzieci to wciąż niezbyt doceniany produkt bankowy. Nie tylko rzadko się o nim pisze, ale również niewiele banków ma go w swojej ofercie. Sprawdziliśmy opłaty podstawowe i funkcje dostępne w poszczególnych bankach.

fot. MIA Studio / / Shutterstock

Rozwiązania przyjęte przez poszczególne banki są bardzo zróżnicowane. W przypadku kont osobistych trudno mówić o sporych kontrastach w ofercie. Konto osobiste to podstawowy i najbardziej popularny produkt bankowy na rynku. Mimo swoich skromnych początków, obecnie bez cienia przesady można powiedzieć, że jest to oczko w głowie każdego banku – obudowany w coraz to bardziej zaawansowane usługi ma służyć nie tylko jak wirtualny portfel, ale pomóc również zarządzać środkami i dokonywać płatności w jak najwygodniejszy sposób. Długa droga konta osobistego jako produktu bankowego spowodowała, że obecnie oferty w poszczególnych instytucjach są do siebie bardzo zbliżone.

Tego samego nie można niestety powiedzieć o kontach dla dzieci. Rozwiązania przyjęte w poszczególnych instytucjach są bardzo różne. Po pierwsze konto dla dzieci oferuje zaledwie garstka banków, po drugie – każdy z nich dysponuje innym zakresem funkcji.

Konto i karta za 0 zł

Konta dla dzieci w bankach – usługi i opłaty Bank Konto Opłata za prowadzenie [zł/m-c] Opłata za kartę debetową [zł/m-c] Opłata za wypłatę z bankomatu obcego Czy dziecko może płacić w sklepach? Czy dziecko może korzystać z aplikacji mobilnej? Czy konto jest oprocentowane? Czy bank ma specjalne konto oszczędnościowe? BNP Paribas Bank Polska Konto Karty Samodzielniaka 0 zł 0 zł 0 zł TAK* NIE NIE NIE Bank Millennium Konto 360° Junior 0 zł 0 zł** 0 – 5 zł TAK TAK NIE NIE Bank Pekao Konto Przekorzystne dla Młodych 0 zł 0 zł 0 zł TAK* TAK NIE TAK ING Bank Śląski Karta przedpłacona Mastercard dla dziecka nd 0 zł** 0 – 5 zł TAK NIE NIE TAK mBank eKonto Junior 0 zł 0 zł 0 zł TAK TAK NIE NIE PKO Bank Polski PKO Konto dla Dziecka 0 zł 0 zł** 5 zł TAK TAK TAK TAK Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę dla dzieci 0 zł nd nd NIE NIE TAK NIE *Płatności tylko w sklepach stacjonarnych, **Obowiązuje jednorazowa opłata za wydanie w wysokości 15 zł, Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 9 czerwca 2023 r.

Obecnie siedem banków oferuje konto lub kartę dla dziecka. Co prawda, taki rachunek można założyć podopiecznemu również w kilku innych instytucjach, ale ujęte w tabeli propozycje to produkty stworzone z myślą o najmłodszych, a nie przystosowane do ich wieku flagowce.

Jeśli bank ma w ofercie konto dla dziecka, to można śmiało założyć, że nie będzie ono objęte opłatami miesięcznymi. Przy wszystkich pozycjach w tabeli towarzyszy bowiem opłata w wysokości 0 zł. Warto jednak przyjrzeć się bliżej tzw. gwiazdkom. Przykładowo, ING Bank Śląski zastąpił konto kartą przedpłaconą, której nie obejmuje opłata miesięczna, trzeba jednak zapłacić 15 zł za jej wydanie. Tyle samo za wydanie karty pobierają Bank Millennium oraz PKO Bank Polski, jednak w przypadku tych banków opłata obejmuje kartę debetową. Santander Bank Polska proponuje natomiast konto bez karty.

Opłaty pojawiają się również w kolumnie dotyczącej wypłat z bankomatów obcych. Spośród sześciu banków, które dają taką możliwość, trzy nie pobierają opłaty za taką operację (BNP Paribas Bank Polska, Bank Pekao i mBank). W ING Banku Śląskim opłata wynosi 5 zł, jeśli klient nie podejmie gotówki z bankomatu własnego lub PlanetCash. Taka sama stawka figuruje w Banku Millennium, przy czym lista wyłączonych z opłat bankomatów obejmuje również maszyny Santander Banku Polska. W PKO BP darmowe są wyłącznie wypłaty z bankomatów własnych.

Aplikacja w kilku bankach, płatności też

Wszystkie banki z kartą płatniczą (debetową lub przedpłaconą) dają możliwość płacenia w sklepach. Szkopuł tkwi w szczegółach. Nie każdy z nich pozwala na płatności zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i sklepach internetowych. Nieco ograniczoną w tej kwestii ofertę mają BNP Paribas Bank Polska i Bank Pekao – użytkownicy kont do 13 r.ż. w tych bankach mogą płacić jedynie stacjonarnie.

Klienci, którym zależy, aby ich dziecko mogło korzystać z aplikacji mobilnej, mają cztery banki do wyboru – są to Bank Millennium, Bank Pekao, mBank i PKO Bank Polski. Co więcej, są to aplikacje dostosowane do wieku użytkownika.

Konto dla dziecka uczy oszczędzać

Jednym z powodów, dla których opiekunowie zakładają dzieciom konta, jest nauka oszczędzania. Najmłodsi klienci mogą zakładać skarbonki lub obserwować jak rośnie ich kapitał na koncie oszczędnościowym. Niektóre konta dla dzieci są objęte stawką procentową, jednak są to nieliczne propozycje. PKO Konto dla Dziecka w PKO Banku Polskim jest objęte stawką w wysokości 5 proc. w skali roku do 2500 zł natomiast Konto Jakie Chcę dla dzieci w Santander Banku Polska ma stawkę w wysokości 6 proc. rocznie do 3000 zł.

Innym rozwiązaniem jest konto oszczędnościowe. Specjalny rachunek tylko dla dzieci mają Bank Pekao (Konto oszczędnościowe Mój Skarb – 7 proc. rocznie do 5000 zł na 6 miesięcy), ING Bank Śląski (Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka – 7 proc. rocznie do 200 000 zł na 3 miesiące) i PKO Bank Polski (Pierwsze konto oszczędnościowe – 8 proc. rocznie do 10 000 zł do 30 czerwca br.). W innych dzieci mogą korzystać ze standardowej oferty banku.

Konto dla dziecka – kopciuszek oferty bankowej?

Przyzwyczailiśmy się, że banki chętnie walczą o młodych klientów, oferując dużo lepsze warunki cenowe niż na rachunkach w standardowej ofercie. Młodych klientów, czyli osoby w wieku od 18. do 26. roku życia. Oferta jest rzecz jasna taka sama jak w przypadku kont dla osób nieco starszych.

To właśnie różni konta dla dzieci od tzw. kont dla studentów. Z nie wszystkich usług dostępnych w dorosłych rachunkach będą mogły korzystać dzieci. Przydałyby się także materiały edukacyjne i specjalna aplikacja dla dzieci. To pociąga za sobą konieczność zaangażowania dodatkowych nakładów, a bank nie ma gwarancji, że najmłodszy klient zostanie z nim na dłużej. Czy to jest przyczyną dość powolnego rozwoju kont dla najmłodszych na rynku? Być może.