Wojna trwa już blisko rok. Pierwsze banki przedłużają promocyjne warunki dla Ukraińców

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie minie wkrótce rok. Jak informowaliśmy już wcześniej, banki przygotowały dla uchodźców ze Wschodu specjalne oferty rachunków. Pierwsze z nich zdecydowały się przedłużyć promocyjne warunki na kolejny okres. Od 24 lutego 2022 roku Ukraińcy założyli w naszych bankach setki tysięcy rachunków.

fot. Berit Kessler / / Shutterstock

Podczas prezentacji nowej strategii PKO Banku Polskiego, którą ogłoszono na początku grudnia 2022 r., podano, że od rosyjskiej inwazji Ukraińcy otworzyli w tym banku 520 tys. rachunków (przed inwazją miał 270 tys. ukraińskich klientów). BNP Paribas podał, że na koniec III kwartału obsługiwał 360 tys. Ukraińców (wzrost od grudnia 2021 o 108 tys.), Santander miał ich 313 tys. (wzrost o 100 tys.), Bank Pekao - 212 tys. (+75 tys.), a Alior Bank – 50 tys. (wzrost o około połowę).

Nie ma dokładnych danych na temat tego, ilu klientów z Ukrainy obsługują banki. Wiosną ubiegłego roku szacowaliśmy, że jest ich już nawet milion, ale dane te nie obejmowały PKO BP. Niewykluczone, że dziś liczba ta wynosi około 1,5 mln.

Banki przedłużają promocyjne oferty

Wojna w Ukrainie się przeciąga. Początkowo banki wprowadziły promocyjne oferty dla uchodźców, które miały trwać rok (np. darmowe konta). Dziś pierwsze z nich przedłużają preferencyjne warunki. Bank Pekao podał właśnie, że przedłuża ofertę specjalną skierowaną do obywateli zza wschodniej granicy znoszącą opłaty za prowadzenie konta, obsługę karty, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, w tym w Ukrainie na kolejny rok. Oferta obowiązuje przez dwa lata od dnia zawarcia umowy. Dodatkowo bank wydłuża ofertę bezpłatnych przelewów z i do Ukrainy do końca 2023 r. dla wszystkich klientów banku – w tym także dla obywateli tego kraju.

Do końca czerwca promocyjną ofertę przedłużył VeloBank (dawny Getin Noble Bank). Bank znosi miesięczną opłatę za rachunki płatnicze prowadzone w PLN i walutach: EUR, USD, GBP, CHF, nie pobiera też prowizji za kartę. Ukraińcy mogą ponadto korzystać za darmo z wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach banku na i z rachunków płatniczych prowadzonych przez bank na rzecz obywateli Ukrainy w PLN i walutach obcych. Ukraińcy mogą też korzystać z wpłat i wypłat w urządzeniach samoobsługowych bez opłat. Za darmo są też przelewy wychodzące na Ukrainę.

Do końca czerwca ofertę promocyjną utrzymuje też PKO Bank Polski. Obywatele Ukrainy mogą otworzyć PKO Konta bez Granic bez opłat za prowadzenie konta przez 12 miesięcy od dnia otwarcia rachunku. Mogą również założyć konto firmowe. Ponadto bank zniósł opłatę za szybki przelew do Kredobanku i za zlecenie przelewu zagranicznego w trybie zwykłym do każdego banku w Ukrainie.

W Santanderze oferta promocyjna obowiązuje do końca kwietnia 2023 r. Bank oferuje bezpłatne konto osobiste z pakietem udogodnień dla obywateli zza naszej wschodniej granicy. Nie pobiera też opłaty za przelew wychodzący lub przychodzący do/z banków na Ukrainie. Poza tym zwalnia klientów firmowych z wybranych opłat – za prowadzenia konta firmowego w złotych, za prowadzenia konta firmowego w walucie, za firmową kartę debetową wydaną do kont w złotych i walucie oraz nowe karty firmowe wydane od 1 marca 2022 roku.

...ale nie wszystkie (przynajmniej na razie)

W BNP Paribas oferta dla klienta indywidualnego dla obywateli Ukrainy (Konto Otwarte na Ciebie i Konto na Teraz) nie zmieniła się. Klienci mogą wysyłać przelewy za darmo na Ukrainę (do końca marca), a osoby posługujący się kartami Ukrsibbanku mogą bez prowizji wypłacać gotówkę z bankomatów w Centrach klienta Banku BNP Paribas i w urządzeniach sieci Planet Cash i Euronet.

Za darmo – do odwołania – przelewy na Ukrainę mogą realizować także klienci Aliora. Mają też do dyspozycji bezpłatne rachunki – przez rok od otwarcia konta. Oferta ta obowiązuje do końca lutego 2023 r. Bank deklaruje ponadto, że Ukraińcy mogą korzystać z zakupu i sprzedaży walut EUR i USD za PLN na specjalnych warunkach po najlepszych możliwie dostępnych kursach na poziomie międzybankowym.

Darmowe Konto dla Uchodźców oferuje wciąż ING Bank Śląski. Jest ono otwierane na czas określony – 12 miesięcy, z kartą VISA i bankowością internetową. Jest prowadzone w złotych, bez żadnych opłat. W skład pakietu wchodzą także darmowe przelewy zagraniczne.

BOŚ oferuje Ukraińcom standardowe Konto bez Kosztów (choć tu pojawiają się opłaty warunkowe, jeśli klient nie zapewni wpływów), natomiast zniósł opłaty dla klientów indywidualnych za operacje dokonywane kartami w Ukrainie, przelewy na ukraińskie rachunki bankowe i wpłaty na rzecz fundacji i stowarzyszeń w celu pomocy Ukrainie. Fundacje i stowarzyszenia zostały również zwolnione z opłat za przelewy na ukraińskie rachunki. Bank podaje, że opłaty za przelewy pobrane od 21 lutego będą zwracane, natomiast aktualne nie będą pobierane.

Pozostałe instytucje nie odpowiedziały na naszą ankietę.

Bankom w Polsce rośnie konkurencja

Tymczasem na polskim rynku wkrótce może zadebiutować internetowy bank z Ukrainy – stereo. Jest to marka monobanku - największego banku internetowego w Ukrainie, który obsługuje 6,8 mln klientów. "Może zadebiutować", bo ogłosił już plany wejścia na nasz rynek w mediach, ale nie zgłosił jeszcze takiego zamiaru do KNF.

– Chcemy dać Ukraińcom w Polsce możliwość korzystania ze zwykłych usług i pokazać Europejczykom, że bankowość może być wygodna, szybka, a nawet zabawna. Mamy nadzieję, że nasz projekt stanie się kamieniem milowym w integracji europejskiej Ukrainy – mówi Oleg Gorokhovsky, współzałożyciel monobanku i stereo.

Na tę chwilę wiadomo, że klienci stereo będą mogli w kilka minut otworzyć konto w aplikacji i uzyskać dostęp do karty wirtualnej lub zamówić fizyczną. W aplikacji będzie można płacić za usługi, robić przelewy w Polsce, Ukrainie i na świecie na numer karty, znajomym z listy kontaktów lub na numer konta. Karty będzie można dodać do Apple i Google Pay, a dla subskrybentów pakietu stereo+ dostępne będą ciekawe usługi dodatkowe. Po uruchomieniu banku klienci będą mogli też korzystać z kredytów.

Stareo będzie dostępny w Polsce w pierwszym kwartale 2023 r.