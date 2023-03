Konsumpcja paliw w Polsce w 2030 r. będzie wyższa niż planowano

Ile kosztuje utrzymanie samochodu w 2023? Koszty eksploatacji pojazdu to nie tylko paliwo Za 12 lat wejdzie w życie w Unii Europejskiej zakaz sprzedawania nowych aut spalinowych. Do tego czasu warto się przyjrzeć, czy decydując się na samochód, nie bierzemy do analizy kosztów pod uwagę jedynie ceny auta i paliwo. Koszty eksploatacji samochodu również mogą stanowić dodatkowy, istotny wydatek. Przed sfinalizowaniem transakcji warto je przeanalizować. Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu w rzeczywistości?