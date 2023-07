Konsorcjum Polimeksu Mostostal podpisało z Orlenem umowy o wartości 3,43 mld zł netto

BM mBanku podniósł cenę docelową akcji Kruka do 440,73 zł, a rekomendację do "kupuj" Analitycy BM mBanku, w raporcie z 29 czerwca, podnieśli cenę docelową akcji Kruka do 440,73 zł z 388,66 zł wcześniej, a rekomendację podwyższyli do "kupuj" z "trzymaj".