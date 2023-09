Konferencja prezesa Objatka: Nie zostawiamy Puław

Podczas konferencji przy okazji oddania do użytku inwestycji zwiększającej moce produkcyjne zakładów azotowych Anwilu Włocławek prezes Orlenu Daniel Obajtek, potwierdził, że koncern dąży do przejęcia Zakładów Azotowych w Puławach.

We Włocławku otwarto trzecią linię produkcyjną w zakładach nawozowych Anwilu. W otwarciu instalacji wziął udział prezes Grupy Orlen, który przy okazji potwierdził zainteresowanie koncernu konsolidacją branży nawozowej poprzez przejęcie Zakładów Azotowych w Puławach.

"Inwestycja pozwoli zwiększyć produkcję nawozów w Polsce o 50%. Jeżeli ten zakład wytwarzał milion ton nawozów azotowych, to teraz będzie wytwarzał półtora miliona. To jest około 25% rynku nawozu azotowych w Polsce i to jest dobra wiadomość dla całego rolnictwa i dla naszego bezpieczeństwa. Dodatkowa produkcja, która będzie uruchomiona, już jest zakontraktowana przez naszych dystrybutorów" - powiedział Obajtek na konferencji.

"Udało się nam tę inwestycję zrealizować, a jej koszt wyniósł 1,7 mld złotych. Orlen szeroko patrzy na rozwój swojego biznesu niemalże w każdym miejscu, gdzie posiadamy swoje aktywa, rozwijamy ten biznes" - powiedział prezes.

"Na inwestycje od 2008 roku do 2015 na przeznaczano tu co roku około 150 milionów złotych. To były bardzo niewielkie pieniądze, które tylko i wyłącznie nawet nie pozwalały na utrzymanie tej firmy i na odtwarzanie majątku. Przy takich inwestycjach ta firma traciła na znaczeniu. Od 2018 do 2023 roku zainwestowaliśmy tu 4 mld zł. Oczywiście to nie koniec tej inwestycji w naszej strategii do 2030 roku inwestujemy dodatkowo w to miejsce jeszcze 6 miliardów złotych. To pokazuje naszą bardzo dużą determinację" - podsumował plany prezes Orlenu.

"Chciałem państwu przekazać, że nie odchodzimy, jeżeli chodzi o analizy w zakresie Puław. Jesteśmy zdeterminowani w zakresie prowadzenia tych analiz, bo uważamy, że połączenie obszaru nawozowego da synergię. Da synergię logistyczną, da synergię w ogóle finansową, da wiele synergii, które będą opłacalne z punktu widzenia stabilności biznesu" - powiedział Obajtek w zakresie badania due dilligence Zakładów Azotowych w Puławach należących do Grupy Azoty.

W czerwcu Orlen poinformował, że rozpoczyna negocjacje w sprawie przejęcia Grupy Azoty Puławy.

Michał Kubicki