Konopna dżungla braci Lachowskich

Zaczynali w garażu, podobnie jak legendarne amerykańskie firmy. Dziś ich lampy doświetlają uprawy szklarniowe w Polsce i za granicą. Rodzinne przedsiębiorstwo Plantalux z Lubelszczyzny to innowacyjna firma oparta na pomyśle wykorzystania oświetlenia LED-owego w szklarniach. O tym, jaki jest klucz do sukcesu firmy rodzinnej, a także na czym poleca innowacyjne podejście do rolnictwa, rozmawiamy z Rafałem Lachowskim, współzałożycielem Plantalux.

- Pochodzimy z niewielkiej Konopnicy pod Lublinem, nasza rodzina ma tam pola, uprawia też rośliny w namiotach foliowych, więc z rolnictwem związani byliśmy od zawsze. Tym niemniej nasze wykształcenie dalekie było od rolniczego czy ogrodniczego, więc żeby rozwijać firmę produkującą oświetlenie LED-owe do upraw szklarniowych, w czasie pandemii obaj z bratem ukończyliśmy studia rolnicze - mówi Rafał Lachowski, współzałożyciel Plantalux. Wysłuchaj kolejnego odcinka podcastu z cyklu "Innowacyjni", a dowiesz się, dlaczego braci z Konopnicy nazywa się jedną z najjaśniej świecących gwiazd polskiego sektora technologii rolniczych, a także jak i dlaczego zainteresowali się uprawą konopi oraz czym zajmują się obecnie w Urugwaju.

fot. Materiał Partnera /