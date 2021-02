Konopie podbijają crowdfunding. Rekordowa emisja CanPoland

CanPoland

Kampania crowdfundingowa CanPoland zakończyła się w błyskawicznym tempie. Zbiórka trwała zaledwie 11 minut, co jest kolejnym rekordem ustanowionym przez spółkę związaną z konopiami.

CanPoland pozyskało 4,4 mln zł od inwestorów społecznościowych w zaledwie 11 minut. Jest to kolejny rekord polskiego crowdfundingu ustanowiony przez spółkę z branży konopnej. W listopadzie pisaliśmy o tym, jak Kombinat Konopny zebrał podobną kwotę w ok. 40 minut, co i tak było znacznie lepszym wynikiem, niż podczas głośnej kampanii crowdfundingowej Wisły Kraków.

Spółka CanPoland ma zezwolenia na obrót tzw. medyczną marihuaną w Polsce i sprzedaż zagranicznym odbiorcom. Właśnie kończy prace nad linią produkcyjną. Firma w 2022 roku planuje debiut na NewConnect. Na koniec 2020 roku mniejszościowy (ok. 30 proc.) udział w CanPoland za pośrednictwem TT Pharma Sp. z o.o. objęła Grupa Pelion, właściciel m.in. sieci aptek Dbam o Zdrowie. Zapisów na akcje CanPoland w zakończonej właśnie emisji dokonało 576 inwestorów.

– Wierzyłem, że oferta spotka się z zainteresowaniem, ale tak pozytywny odzew ze strony

inwestorów przerósł moje oczekiwania. Inwestorów, którzy nie zdążyli dokonać zapisów na akcje

w tej emisji, będziemy mogli zaprosić do spółki już w przyszłym roku podczas planowanego

debiutu na NewConnect. Teraz zabieramy się do ciężkiej pracy, żeby wywiązać się ze złożonych

zobowiązań – mówi Zbigniew Pisarski, współzałożyciel i przewodniczący rady nadzorczej

CanPoland.

4 źródła przychodów

Od początku działalności, tj. od połowy 2019 roku, firma CanPoland zainwestowała w rozwój biznesu 7 mln zł. Kwotę 4 mln zł przeznaczyła na budowę zakładu produkcyjnego, hurtowni farmaceutycznej i przepakowni do importu równoległego leków w reżimie farmaceutycznym. Pozostałe środki spółka zainwestowała w przygotowanie autorskiej linii do produkcji surowca farmaceutycznego na bazie konopi innych niż włókniste, czyli tzw. medycznej marihuany.

Spółka zapowiedziała uruchomienie do końca 2021 roku czterech strategicznych linii biznesowych. – Pierwsza to hurtownia farmaceutyczna, która działa już od czerwca 2020 roku. Druga to przepakownia leków, uruchomiona jesienią ub. roku. Wytwarzanie medycznej marihuany to trzecie, ale docelowo strategiczne źródło naszych przychodów. Czwarty filar stanowić będzie wytwarzanie produktów w ramach zleceń typu ‘private label’ – wyjaśnia Bartłomiej Wasilewski, prezes zarządu i współzałożyciel CanPoland.

W 2020 roku przychody CanPoland wyniosły 1,12 mln zł. To rezultat wypracowany przez hurtownię i przepakownię. – Tylko od początku tego roku te dwie dywizje zanotowały obrót na poziomie 800 tys. zł. Przyjmując ostrożne prognozy, uwzględniające uruchomienie w tym roku dwóch pozostałych linii biznesowych zakładamy, że na koniec roku CanPoland osiągnie rentowność, przy przychodach na poziomie 12 mln zł – zapowiada Zbigniew Pisarski.

Autorska linia produkcyjna

Na marzec br. spółka zaplanowała instalację linii do wytwarzania medycznej marihuany. Dzięki zastosowanym innowacjom w ramach jednego ciągu technologicznego spółka będzie w stanie wytwarzać surowce farmaceutyczne zarówno w postaci kwiatów, jak i olejów. Będzie to sześć produktów klasyfikowanych jako medyczna marihuana, różniących się stosunkiem składników THC (Tetrahydrokannabinol) względem CBD (Kannabidiol).

Linia o mocach produkcyjnych 2000 opakowań na godzinę, a także cały obiekt, w którym odbywać się będzie produkcja, zaprojektowane zostały wg standardów EU GMP. Zagwarantowane dostawy surowca z UE, Kanady i Afryki mają pozwolić na wprowadzenie medycznej marihuany na rynek w III kwartale br.

– Już obecnie w sprzedaży on-line dostępne są suplementy z CBD pod marką Hemp Cloud, wytwarzane przez naszą spółkę-córkę – The Health Company Poland. Z kolei medyczna marihuana w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w naszej hurtowni. Wysoki potencjał dla rozwoju dystrybucji widzimy w kanałach należących do Grupy Pelion oraz w eksporcie – powiedział prezes, Bartłomiej Wasilewski.

/ CanPoland

Najpierw crowdfunding, potem giełda

Emisja akcji CanPoland o wartości do 4,4 mln zł była wspierana przez platformę crowdfundingu inwestycyjnego Crowdway. Pozyskane od inwestorów środki w kwocie 1,5 mln zł CanPoland chce przeznaczyć na dokończenie instalacji linii produkcyjnej, a 2 mln zł na zakup surowca do wytwarzania medycznej marihuany. W planie jest także organizacja w ramach telemedycyny klinik skupiających lekarzy specjalistów z dziedzin, w których zastosowanie znajduje lecznicza marihuana, m.in. onkologii czy neurologii. Na ten cel firma chce przeznaczyć 0,5 mln zł z emisji akcji.

Pozostałe środki w kwocie ok. 400 tys. zł mają pomóc spółce w trwających już przygotowaniach do wejścia na NewConnect. Giełdowe plany ma również wspomniany wcześniej Kombinat Konopny, co mogłoby znacznie wzbogacić tę branżę na polskiej giełdzie. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście pt. „Konopie na GPW. Branża przyszłości?”.