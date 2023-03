Konkurent TikToka? Student z USA stworzył aplikację mogącą zastąpić chińską platformę

Media społecznościowe pod okiem rodziców. W tym stanie USA będą mieli pełny dostęp do kont internetowych dzieci W amerykańskim stanie Utah media społecznościowe będą musiały uzyskiwać zgodę rodziców na korzystanie z nich przez dzieci. Uchwalone w czwartek przepisy, które mają wejść w życie w 2024 roku, dadzą rodzicom pełny dostęp do kont internetowych, w tym do postów i prywatnych wiadomości - podała agencja AP. To pierwsze takie rozwiązanie w USA.