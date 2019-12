Koniec zielonej serii WIG20. Słabość "pomarańczowych"

Po czterech wzrostowych sesjach na WIG20 powróciła czerwień. Spadki były jednak niewielkie, niektóre spółki zaś - np. CD Projekt czy PZU - notowały przyzwoite wzrosty.

Względna siła polskiej giełdy nie trwała długo. Choć WIG20 ma spore zaległości po słabym listopadzie i fatalnym początku grudnia, na GPW wciąż brakuje serii sesji, na których polski indeks blue chipów radziłby sobie lepiej od europejskich odpowiedników. Po wczorajszym pozytywnym zaskoczeniu (+0,9 proc.) i przedłużeniu zielonej serii do czterech sesji, dziś WIG20 uplasował się w połowie europejskiej stawki. Dodatkowo zamknął on sesję pod kreską. Spadki były wprawdzie kosmetyczne (-0,02 proc.), seria wzrostowych sesji została jednak przerwana. Dodatkowo w ciągu dnia przewaga niedźwiedzi była zdecydowanie wyraźniejsza, momentami skala spadków zbliżała się do -1 proc.

Swoimi drogami wędrowały dziś pozostałe główne indeksy GPW. mWIG stracił i to aż 0,4 proc., sWIG z kolei zyskał 0,3 proc. W efekcie WIG dzień zakończył 0,1 proc. pod kreską. Drugi dzień z rzędu pozytywnie zaskakiwały z kolei obroty, które na szerokim rynku wyniosły 907 mln zł.

Liderem wzrostów w składzie WIG20 okazał się CD Projekt (+2,1 proc.), którego akcje pozytywnie reagują m.in. na medialny hałas wokół zbliżającej się premiery netfliksowego "Wiedźmina". Ponad 1-proc. wzrosty zanotowały także akcje PZU oraz Cyfrowego Polsatu. Ten ostatni otrzymał dziś pozytywną rekomendację od analityków Haitong Banku. Analitycy negatywnie ocenili z kolei poziom wyceny Orange, akcje pomarańczowego telekomu potaniały zaś o 1,9 proc.

Dzisiejsza sesja nie była zresztą najlepszą dla spółek kojarzonych z kolorem pomarańczowym, słabiej od Orange poradzili sobie jedynie KGHM (-2,3 proc.) oraz CCC (-1,9 proc.). Wyraźne spadki zaliczyła także Jastrzębska Spółka Węglowa (-1,8 proc.), w której doszło do roszady na stanowisku zastępcy prezesa ds. Technicznych. Posadę stracił Tomasz Śledź

Również 1,8 proc. straciło LPP. Wiceprezes spółki, Przemysław Lutkiewicz, powiedział we wtorek PAP Biznes, że grupa miała dobry sprzedażowo początek grudnia, teraz jest jednak trochę słabiej z powodu niekorzystnej dla spółki pogody.

Na szerokim rynku spadkami wyróżniły się notowania AmRestu - w dół o 4,2 proc. przy obrotach rzędu 11 mln zł, oraz Medicalgorithmics - spadek o 3,8 proc. Uwagę przykuwały także akcje PBG, które straciły 26 proc., w efekcie czego cena akcji sięgnęła 2 gr.

Adam Torchała