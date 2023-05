Koniec zbierania „charytatywnych nakrętek” już niebawem. Przez dyrektywę unijną

PROJEKT USTAWY 50 groszy kaucji. Do tych opakowań będzie doliczona Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja w wysokości 50 gr. - wynika z projektu do ustawy mającej wprowadzić w Polsce system kaucyjny.