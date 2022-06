Koniec zakazu przebywania przy granicy z Białorusią. Ale od 1 lipca nowe ograniczenia

Budowy staną, bo brakuje rąk do pracy? Branża mierzy się z dużym problemem

Po agresji Rosji na Ukrainę szacuje się, że polskie budowy straciły co trzeciego pracownika z Ukrainy. Stało się to dużym obciążeniem dla branży, która od lat mierzy się z deficytem rąk do pracy. Jeżeli problem ten dołoży się do innych, które trapią sektor, może dojść do przerw w realizacji inwestycji.