Koniec zacieśnianie polityki pieniężnej? Na Wall Street wzrosty drugi dzień z rzędu

Rekordowe wydatki na wiedźmy i wampiry. Średni koszt Halloween to ponad 100 dol. Zombie Barbie i wampiryczny Ken - Amerykanie wydadzą na tegoroczne obchody Halloween ponad 12 mld dolarów. Jest to kwota rekordowa, wyższa od tej z ubiegłego roku o około 15 proc. - oceniła Narodowa Federacja Sprzedawców. Przeciętny konsument wyda około 108 dolarów na słodycze dla dzieci, przebranie i okolicznościowe ozdoby do domu i ogrodu - poinformował we wtorek portal publicznego radia npr.