Koniec z zamawianiem Ubera i jedzenia na dowóz? Powodem unijne regulacje

PIE Stopa bezrobocia w sierpniu bez zmian. Co będzie dalej? Stopa bezrobocia do listopada powinna się wahać w niewielkim stopniu - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do poniedziałkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według PIE bezrobocie na początku przyszłego roku może wzrosnąć do 5,5 proc.