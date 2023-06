Koniec z ekościemą w ubraniach. Nadchodzą nowe unijne przepisy o recyklingu

Parlament Europejski przegłosował 1 czerwca przepisy umożliwiające skuteczną walkę z nadprodukcją tekstyliów i ubrań oraz nadmiernym konsumpcjonizmem. Końca "fast fashion" chciało 600 europosłów, przeciw było jedynie 17.

fot. mimohe / / Shutterstock

Szybka moda musi odejść do lamusa

Ochrona klimatu, gospodarka obiegu zamkniętego, wyższa jakość i trwałość ubrań, to tylko niektóre z wyzwań stojących przed branżą odzieżową w najbliższej przyszłości. Wzmocnić ma się także pozycja konsumentów, a firmy mają skończyć z "zieloną ściemą" i celowym niszczeniem ubrań.

Co to jest fast fashion Fast fashion, czyli szybka moda, to odpowiedź branży odzieżowej na błyskawicznie zmieniające się trendy konsumenckie. Zjawisko to polega na szybkim projektowaniu i szyciu nowych kolekcji ubrań, które przez krótki czas będą hitem sprzedażowym. W tym kontekście jako przykłady podaje się takie firmy jak LPP (Reserved, House, Sinsay, Cropp i Mohito ), H&M, Shein, Inditex (Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Bershka oraz Pull&Bear) czy Primark.

Produkujemy coraz więcej i coraz więcej marnujemy. Szybka moda musi odejść do lamusa — przekonują naukowcy. Szacuje się, że aż 25 do 40 proc. wszystkich wykorzystywanych w fabrykach tkanin pozostaje niesprzedane albo staje się odpadem. Jednym z największych na świecie składowisk odpadów tekstylnych jest... pustynia Atakama w północnym Chile. Może na nią trafiać rocznie nawet 60 tys. ton (!) starych ubrań — ich rozkład może potrwać nawet 200 lat. Problemem są też fatalne warunki pracy w azjatyckich szwalniach, gdzie szyje np. Shein.

Procesy produkcyjne są wodo- i energochłonne, a szybka konsumpcja przyczynia się do powstawania dużej ilości odpadów oraz marnotrawstwa. W UE wyrzuca się ok. 6,6 mln ton ubrań i butów, co stanowi 14,8 kg na osobę rocznie. Średnie wydatki szacowane są na 820 euro - podaje Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego zaznaczając, że dane dotyczą 2020 roku. Jednocześnie na całym świecie mniej niż 1 proc. odzieży poddawany jest recyklingowi i jest ponownie wykorzystywany w sektorze.

Fast fashion - co się zmieni?

Parlament Europejski chce zakazania spalania towarów niesprzedanych lub pochodzących ze zwrotu. Jest to ciągle popularne zjawisko, szczególnie wśród marek premium. Natomiast nie ma wiarygodnych danych o tym, ile produktów rocznie jest w Europie niszczonych przez producentów.

Co więcej, produkty w większym stopniu mają być przygotowane do recyklingu i ponownego wykorzystania. Zamki błyskawiczne, zapięcia i inne elementy szycia powinny być łatwe do odłączenia, a liczba szwów musi być mniejsza, aby ułatwić recykling – wymieniają parlamentarni eksperci.

Zakazana ma być też "ekościema" (tzw. greenwashing) - czyli zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów, poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska, wrażenia, że produkt lub przedsiębiorstwo go wytwarzające pozostają w zgodzie z zasadami ochrony środowiska.

Konsument ma wybór, ale często tylko pozorny

Jeszcze w 2021 roku 2/3 Polaków deklarowało, że są skłonni zapłacić więcej za tzw. etyczną modę, ale deklaracje te niekoniecznie idą w parze z działaniami. Obecnie, w czasach wysokiej inflacji wygrywać może po prostu cena.

Dużym problemem w branży odzieżowej jest mijanie się z prawdą metek na ubraniach z ich faktycznym składem. Mimo rosnącej świadomości konsumentów i licznych kontroli proceder cały czas występuje. Tylko w ubiegłym roku, aż 24 proc. odzieży poddanej kontroli jakości została zakwestionowana przez Inspekcję Handlową - a najczęstszym przewinieniem była niezgodność składu deklarowanego na metce. Nie upiekło się również znanym markom eleganckiej odzieży męskiej - za oszustwa UOKiK nałożył na nie ponad 2 mln zł kary.

Różnego rodzaju chemikalia stosowane przy produkcji odzieży mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Toksyczne substancje mogą bardziej szkodzić ludziom produkującym ubrania niż konsumentom. Niemniej szkodliwe substancje wykryto nawet w mundurkach szkolnych.

Obecnie jakość i trwałość ubrań nie stanowi priorytetu

Jak zauważają autorzy raportu pt. "Zrównoważony rynek modowy. Przewodnik po strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym": "sektor tekstylno-odzieżowy oparty jest obecnie o model liniowy, który charakteryzuje się niskim wskaźnikiem wykorzystania, ponownego użycia, naprawy wyrobów włókienniczych i recyklingiem, a jakość i trwałość produktu nie stanowi w nim priorytetu przy projektowaniu i produkcji"

Głównym celem Strategii dla Zrównoważonych Tekstyliów jest to, aby do 2030 r. większość wyrobów tekstylnych wprowadzanych na rynek europejski cechowała się trwałością i nadawała się do recyklingu, była wolna od niebezpiecznych substancji, a ich produkcja odbywała się z poszanowaniem środowiska i w sposób etyczny.