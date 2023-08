Koniec z blokowaniem innych. X (Twitter) wyważa drzwi wolności słowa

Funkcja blokowania innych użytkowników na swoim profilu zostanie usunięta, bo nie ma ona sensu - tak napisał Elon Musk. Nadal za to można będzie blokować od nich wiadomości bezpośrednie. To najnowsza ze zmian, jaką miliarder wprowadza od czasu przejęcia Twittera (obecnie X), który teraz jest wart jedynie ułamek z 44 mld, które za niego zapłacił.

Obecnie użytkownicy wciąż mogą blokować konta - a co za tym idzie, na ich osi czasu nie pojawiają się posty od tej osoby. Takie konto nie może także wysyłać wiadomości do osoby, która ją "usunęła" ze swojego x-internetu, ani przeglądać jej postów.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs