Koniec z SMS-ami i telefonami od oszustów? Rząd ma pomysł na walkę z cyberprzestępcami

Uwaga klienci mBanku i Santandera. "Przestępcy mogą wyczyścić konto"

Santander Bank Polska i mBank ostrzegają przed oszustami. Cyberprzestępcy podszywają się pod banki i wyłudzają od klientów dane m.in. do logowania do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. W innym wariancie oszuści dzwonią do osób posiadających konto w banku i podają się za pracowników działu bezpieczeństwa. "Przestępcy mogą wyczyścić twoje konto ze wszystkich pieniędzy".