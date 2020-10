Koniec wakacji kredytowych. Skorzystało kilkaset tysięcy kredytobiorców

fot. rsooll / Shutterstock

W ciągu III kwartału liczba kredytów z odroczeniem spłaty raty spadła o 341 tys. do 301 tys., a ich wartość obniżyła się o 30 mld zł do 23 mld zł. Ponad 90 proc. klientów po zakończonych wakacjach kredytowych powróciło do regularnej obsługi kredytów - poinformowało PAP Biznes Biuro Informacji Kredytowej. 1 października

"Z zaproponowanych przez sektor bankowy umownych wakacjach kredytowych skorzystało ponad 700 tys. klientów, łącznie na ponad 900 tys. rachunkach kredytowych. Obecnie wakacje kredytowe obowiązują na 300 tys. rachunkach kredytowych, a więc dla 2/3 rachunków zostały one już zakończone" - powiedział PAP Biznes dyrektor Departamentu Business Intelligence BIK Sławomir Grzybek.

Z danych BIK wynika, że według stanu na 28 września umownymi wakacjami kredytowymi objętych było 301 tys. kredytów klientów indywidualnych na kwotę 23 mld zł. Liczba i wartość kredytów z umownymi odroczeniami spłaty rat maleje z tygodnia na tydzień - w porównaniu do stanu na 21 września liczba zaraportowanych przez banki rachunków spadła o 19,7 tys., a kwota spadła o 1,1 mld zł.

Dyrektor poinformował, że rośnie za to liczba kredytów objętych tzw. ustawowymi wakacjami kredytowymi, jednak ich skala w porównaniu do wakacji umownych wciąż jest niewielka.

Wakacjami ustawowymi objętych jest obecnie 3067 kredytów klientów indywidualnych na łączną kwotę 342 mln zł. W porównaniu do stanu sprzed tygodnia (21 września), liczba zaraportowanych rachunków wzrosła o 76 sztuk, a kwota o 19,5 mln zł. Od początku sierpnia liczba takich wakacji kredytowych wzrosła o blisko 2 tys., a wartość kredytów o 220 mln zł.

Umowne odroczenia spłat kredytów według danych zaraportowanych przez banki w BIK 29 czerwca 28 września różnica 29 VI/28 IX liczba (w tys. sztuk) 642 301 -341 wartość (w mld zł) 53,0 23,0 -30

Ustawowe wakacje kredytowe według danych zaraportowanych przez banki w BIK 3 sierpnia 28 września różnica 3 VIII/28 IX liczba (w sztukach) 1101 3067 1966 wartość (w mln zł) 121,9 342 220,1

Grzybek poinformował PAP, że zdecydowana większość klientów po zakończeniu wakacji kredytowych powróciła do obsługi swoich kredytów.

"Z analiz BIK wynika, że zdecydowana większość klientów, tj. ponad 90 proc., po zakończonych wakacjach kredytowych powróciła do regularnej obsługi kredytów. Zauważamy jednak, że dla klientów, którzy zakończyli wakacje kredytowe, przeterminowania pojawiają się nieznacznie częściej niż u klientów, którzy w ogóle z wakacji kredytowych w czasie pandemii nie korzystali" - powiedział Grzybek.

Banki w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 oferowały swoim klientom moratoria kredytowe popularnie nazywane "wakacjami kredytowymi”, które umożliwiają odroczenie spłat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych części rat. Pierwotnie moratorium bankowe obowiązywało do 30 czerwca 2020 roku, ale zostało przedłużone do końca września 2020 roku.

Z informacji przedstawianych przez banki wynika, że szczytowy okres wniosków o wakacje kredytowe przypadał pod koniec marca i na początku kwietnia, a później zainteresowanie tą formą pomocy wyraźnie spadło.

Banki oferują także klientom wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, obowiązującej od 23 czerwca, w ramach której klienci, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca mają prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek w okresie zawieszenia wykonywania umowy.(PAP Biznes)

seb/ osz/