Koniec tranzytu gazu z Rosji. Ukraiński Naftohaz chcę udostępnić swoją sieć

Buzek: Na sezon grzewczy UE jest przygotowana świetnie Do UE zbliża się kolejna zima, a wraz z nią obawy, czy po raz kolejny wspólnota nie stanie przed perspektywą niedoborów energii. Polscy europosłowie uspokajają, że sytuacja jest dobra. „Na zbliżającą się zimę i sezon grzewczy UE jest przygotowana najlepiej jak to możliwe” – mówi Jerzy Buzek (PO). „Gaz na rynkach światowych jest i raczej go nie zabraknie. Magazyny w UE są prawie pełne” – wskazuje Kosma Złotowski (PiS).