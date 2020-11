Koniec świetnej serii WIG20. Słabość LPP i Allegro

fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Po siedmiu wzrostowych sesjach z rzędu WIG20 po raz pierwszy w tym miesiącu zanotował spadek. Problemem znów było Allegro, branżowo słabo radziła sobie odzieżówka.

Siedem wzrostowych sesji i stopa zwrotu na poziomie 17,4 proc. - tak WIG20 wszedł w listopad. Dziś passy podtrzymać się jednak nie udało, flagowy polski indeks stracił bowiem na czwartkowej sesji 0,4 proc. Wpisywało się to w dominację lekkich przecen także na innych europejskich parkietach, choć warto zauważyć, że na GPW krajowym inwestorom optymizmu nie brakowało. Widać to po wynikach mniejszych indeksów, mWIG40 urósł o 0,5 proc., a sWIG80 aż o 1,5 proc. Zieleń przeważała także na NewConnect (+1,6 proc.). Obroty na szerokim rynku wyniosły aż 2 mld zł, z czego 1,76 mld zł przypadło na WIG20.

W gronie blue chipów najbardziej ciążyły indeksowi spadki Allegro (-3,9 proc.). Bez tej spółki WIG20 zakończyłby dzisiejszy dzień "na zero". Warto dodać, że to trzecia sesja z rzędu z wyraźnymi spadkami tego podmiotu i w ostatnim czasie ze wsparcia dla indeksu zamienił się on w poważny problem dołujący notowania WIG20. Wpływ na to mogła mieć wysoka wycena Allegro, które z parkietem przywitało się przecież gwałtownymi wzrostami.

Najsłabszą spółką indeksu było dziś jednak nie Allegro, a LPP, które straciło 5,2 proc. Dodatkowo o 3,6 proc. w dół poszły i notowania CCC, przez co WIG-Odzież był dziś zdecydowanie najsłabszym indeksem sektorowym (-4,4 proc.). Z drugiej strony w jego składzie było więcej zieleni niż czerwieni, a wynik psuły mocne spadki gigantów. Po wzrostowej stronie na uwagę zasługuje VRG (+5,1 proc.), które pokazało raport finansowy ze stratą na poziomie 29 mln zł. Grupa VRG uważa, że jej sprzedaż w 2020 roku może spaść do 25 proc. rdr.

Zieleni nie brakowało i w gronie blue chipów. Najmocniej, bo aż o 5,3 proc., podrożały papiery JSW. Wzrosty o ponad 3 proc. zanotowały także papiery Taurona, Aliora i Pekao. Bankom i odbiciu ich wyników poświęciliśmy dziś na Bankier.pl osobny artykuł, w którym szeroko analizujemy trendy w wynikach pokazywanych przez przedstawicieli tego sektora.

Na szerokim rynku jedną z gwiazd były dziś akcje Games Operators (+28 proc.). Ta notowana na GPW spółka Games Operators podpisała umowę wydawniczą z Maximum Games. Dotyczy ona gry "Rustler" zwanej także "średniowiecznym GTA".

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3428,20 -1,13 6,61 3,94 -7,65 -8,46 DAX Niemcy 13052,95 -1,24 3,86 -0,65 -1,74 -1,48 FTSE 100 W.Brytania 6338,94 -0,68 7,33 5,62 -13,94 -15,96 CAC 40 Francja 5362,57 -1,52 7,60 7,70 -9,41 -10,30 IBEX 35 Hiszpania 7726,00 -0,87 11,58 11,15 -16,98 -19,09 FTSE MIB Włochy 20817,73 -0,83 5,51 5,57 -12,46 -11,44 ASE Grecja 657,01 -0,21 11,33 3,08 -24,17 -28,33 BUX Węgry 37712,82 -0,88 6,94 13,95 -13,29 -18,16 PX Czechy 908,59 0,13 4,14 4,40 -16,19 -18,56 RTS INDEX (w USD) Rosja 1238,45 0,38 5,78 6,50 -14,55 -20,04 BIST 100 Turcja 1271,75 -0,58 7,77 7,93 22,32 11,14 WIG 20 Polska 1771,49 -0,44 7,96 4,27 -21,46 -17,61 WIG Polska 51229,23 -0,10 8,32 4,14 -13,45 -11,42 mWIG 40 Polska 3687,95 0,46 9,26 2,83 -1,90 -5,64

Adam Torchała