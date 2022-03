Koniec start-upowego boomu? Rynek może się załamać

Polskie szkoły nie są gotowe na uczniów z Ukrainy. Brakuje rozwiązań systemowych

Do polskich szkół zapisało się już 75 tysięcy dzieci z Ukrainy. 90 proc. z nich trafiło do klas z polskimi uczniami, choć nie znają języka polskiego. Problemy z funkcjonowaniem szkół mnożą się. Klasy są przepełnione, nie ma materiałów do nauki dla dzieci nie mówiących po polsku, a zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, w naszym kraju brakuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy pedagogów.