Koniec stanu zagrożenia epidemicznego. Ministerstwo Zdrowia podało termin

"Lewe" certyfikaty szczepień. COVID-19 przyniósł oszustom miliony 10 osób zostało zatrzymanych przez policję - miały one wprowadzać do systemu gabinet.gov.pl podrobione zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19. Zdaniem śledczych członkowie gangu wystawili ok. 4 tysięcy fałszywych certyfikatów zarabiając na tym około 4 mln zł.