Koniec prognoz opłat za media? Są problemy z nowym systemem

Krajowy System e-Faktur (KSeF) spowoduje zmiany w sposobie wystawiania faktur dla konsumentów. Nowe przepisy nie dopuszczają wystawiania m.in. faktur z prognozą zużycia mediów. Na tym nie kończą się problemy związane z KSeF.

Przepisy wprowadzające obowiązek wystawiania faktur przez Krajowy System e-Faktur (KSeF) będą obowiązywać od 1 lipca 2024 r., ale przedsiębiorcy już od 2022 r. mogą dobrowolnie za niego korzystać. Więcej czasu mają mali i średni przedsiębiorcy zwolnieni z VAT. Dla tej grupy e-faktury w KSeF-ie będą obowiązkowe od 1 stycznia 2025 roku.

Koniec faktur z prognozami opłat za media?

Firmy przygotowują swoje systemy finansowo-księgowe do zmian związanych z wprowadzeniem KSeF. Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy będą potrzebowali dwóch osobnych. Jednego do ewidencji faktur dla podatników VAT (innych firm, kontrahentów) oraz drugiego do obsługi faktury wystawianych konsumentom. Zgodnie z przepisami obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur nie dotyczy wystawiania faktur na rzecz nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - mówi Janina Fornalik, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Powodem zmian jest brak możliwości wystawiania faktur pro forma w nowym systemie. Obecnie w takiej formie przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej oraz gazu, dostarczają konsumentom faktury z prognozami zużycia. Jak podaje businessinsider.com.pl firmy muszą znaleźć inne rozwiązania, a klienci będą musieli przyzwyczaić się do zmiany w sposobie rozliczania.

Kto jest kim?

To nie jedyny problem z wprowadzeniem nowego systemu. Przedsiębiorcy mają problem z ustaleniem, czy konkretna sprzedaż powinna być traktowana jako niekonsumencka i powinna być udokumentowana fakturą KSeF, czy jako konsumencka - udokumentowana fakturą wystawioną na dotychczasowych zasadach, czyli poza tym systemem, zwracał uwagę Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi w rozmowie z portalem Prawo.pl.

Według eksperta najlepszym rozwiązaniem byłoby ustawowe zniesienie zakazu wystawiania w KSeF faktur dla konsumentów. Podatnicy nie musieliby wtedy badać, czy dana sprzedaż ma charakter konsumencki, czy też nie.

Obecnie, na niecały rok przed wejściem w życie przepisów firmy wciąż czekają na objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące m.in. wprowadzenie jasnych kryteriów umożliwiających odróżnienie transakcji B2B od B2C - sprzedaży na rzecz przedsiębiorców od sprzedaży na rzecz konsumentów.

Wciąż brakuje informacji

Janina Fornalik, doradca podatkowy i partner w MDDP zwraca uwagę, że do wdrożenia obowiązkowego KSeF pozostało niecałe 10 miesięcy i nie jest to dużo czasu, zwłaszcza dla dużych organizacji, gdzie funkcjonuje wiele procesów sprzedażowych i zakupowych, różne systemy i typy faktur. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyzwanie leży nie tylko w zapewnieniu odpowiednich narzędzi informatycznych do komunikacji z KSeF, ale również w dostosowaniu wewnętrznych procesów i procedur w firmie, dostosowaniu umów, regulaminów i ustaleń z kontrahentami, czy biurami rachunkowymi.

Z kolei z badania Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR) wynika, że 42 proc. biur rachunkowych nie podjęło jeszcze żadnych przygotowań do wdrożenia KSeF. Z kolei 59 proc. respondentów wskazała, że ich klienci nie posiadają narzędzi do fakturowania zgodnych z KSeF. Pełną gotowość do wystawiania faktury w nowym systemie zadeklarowało 12 proc. biur rachunkowych biorących udział w badaniu.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w ostatnim kwartale tego roku opublikuje wszystkie akty wykonawcze i dokumentację techniczną dotyczącą KSeF.

