Koniec postrachu turystów pod Koloseum? Dwóch mężczyzn skazano

Nawet 100 euro za zdjęcie z przebierańcem w stroju rzymskiego żołnierza- tyle kosztowała wielu turystów w Rzymie fotografia na tle Koloseum. Gdy odmawiali zapłacenia tej sumy, byli siłą eskortowani do pobliskiego bankomatu, by ją wypłacić. Sąd wymierzył karę czterech lat więzienia dwóm mężczyznom, którzy wymuszali pieniądze.

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

"Pamiątkowe zdjęcie - koszmar" - tak o przykrej przygodzie, jaka spotkała wielu cudzoziemców w Wiecznym Mieście pisze dziennik "La Repubblica".

Gazeta opisuje przestępczy mechanizm: wszystko zaczynało się niewinnie. Mężczyźni w strojach centurionów przechadzali się wokół Koloseum i zachęcali turystów, by zrobili sobie z nimi zdjęcie. Następnie żądali za to pieniędzy; do stu euro. W przypadku odmowy przestępcy w zbrojach grozili turystom, a gdy ci tłumaczyli się, że nie mają gotówki, byli eskortowani do bankomatu, by ją wypłacić.

Dziennik wyjaśnia, że to nie jedyni "rzymscy żołnierze", zajmujący się procederem wymuszeń w rejonie amfiteatru Flawiuszów, bo od lat wiadomo, że kwitnie on tam na całego. Jego ofiarami padają zwłaszcza zagraniczni turyści.

Podczas jednej z policyjnych operacji pod Koloseum zatrzymano dwóch sprawców. Stołeczny sąd skazał ich właśnie na cztery lata pozbawienia wolności.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

sw/ sp/