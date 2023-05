Koniec patodeweloperki coraz bliżej. Zmiany mają wejść w życie do końca wakacji

Rozwiązania mające wyeliminować tzw. patodeweloperkę mają wejść w życie do końca wakacji - przekazał w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że zakończyły się już konsultacje społecznie dotyczące projektu rozporządzenia w tej sprawie.

"Myśmy opublikowali rozporządzenie, teraz są konsultacje publiczne, zakończyliśmy to, analizujemy uwagi. Wpłynęło 180 uwag, więc analizujemy, musimy odpowiedzieć na wszystkie i wysyłamy do Komisji Europejskiej w procesie notyfikacji. Zamknę ten proces do końca wakacji, mam nadzieję" - powiedział Buda w programie "Rzecz o polityce" w portalu rp.pl, odpowiadając na pytanie, kiedy wejdą w życie rozwiązania eliminujące patodeweloperkę.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pod koniec kwietnia opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jego celem jest ukrócenie praktyk związanych z tzw. patodeweloperką.

Projekt zakłada m.in. zwiększenie do 5 m odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad czterech kondygnacji od granicy działki. Dotąd odległość ta wynosiła minimum 3 m w przypadku ścian bez okien lub drzwi, a w przypadku ścian z oknami lub drzwiami – 4 m.

Zawarte w projekcie rozwiązania zakładają też regulację, zgodnie z którą lokal użytkowy w nowo projektowanych budynkach powinien mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m kw. Możliwe będzie wykonanie lokalu o mniejszej powierzchni pod warunkiem, że lokal znajduje się na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej budynku i jest do niego bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku.

Założono też wprowadzenie wymagania w zakresie odpowiednich przegród pomiędzy balkonami. Zgodnie z nową regulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przypadku wykonania więcej niż jednego balkonu na jednej płycie balkonowej należy zastosować przegrodę o wysokości co najmniej 2,2 m oraz szerokości wynoszącej co najmniej szerokość balkonu, a w przypadku gdy balkon ma szerokość równą lub większą niż 2 m – min. 2 m. Przegroda powinna się też charakteryzować odpowiednią przepuszczalnością światła. Powinna ona wynosić minimalnie 30 proc., maksymalnie 50 proc. W ocenie projektodawcy taka przyciemniona przegroda da poczucie odizolowania od sąsiadów.

W stosunku do budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektowane przepisy wprowadzają też m.in. obowiązek wykonania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni min. 15 m kw. na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych.

Zakłada się ponadto, że podwyższenie izolacyjności akustycznej drzwi wejściowych do mieszkania do minimum 38 dB. Obecnie jest to min. 30 dB w przypadku, gdy w mieszkaniu znajduje się przedpokój, który jest oddzielony od innych pomieszczeń w mieszkaniu drzwiami wewnętrznymi, i min. 35 dB w innym przypadku.

Dodano też nowy przepis, w którym wskazano, że jeśli budynek jednorodzinny składa się z dwóch lokali mieszkalnych, przegrody znajdujące się między nimi (stropy, ściany) muszą spełniać wymagania jak dla lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

autor: Łukasz Pawłowski