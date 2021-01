Koniec nauki zdalnej dla klas I-III, dzieci wracają do szkół. Reszta obostrzeń obowiązuje nadal

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Od 18 stycznia zdecydowaliśmy się po pierwsze o utrzymaniu wszystkich dodatkowych obostrzeń oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach I-III w szkołach podstawowych - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ stwierdził, że otwarcie nauczania stacjonarnego w klasach I-III to "najbardziej nieśmiały krok", który uwzględnia ryzyko rozwoju pandemii z kosztami nauczania zdalnego i nieprzebywania dzieci w tym wieku w swoich grupach rówieśniczych.

Mamy obecnie do czynienia ze stabilną sytuacją, jeśli chodzi o rozwój epidemii w Polsce. Nie mamy drastycznego skoku zachorowań, choć w naszym otoczeniu zewnętrznym widać wzrastającą trzecią falę epidemii - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Wszędzie w Europie widać narastającą III falę. Widzimy w Czechach i na Słowacji, że sytuacja ulega pogorszeniu" - powiedział w poniedziałek minister. Zauważył, że kraje ościenne wydłużają termin trwania wprowadzonych obostrzeń, podejmują "konserwatywne i asekuracyjne" decyzje.

Tymczasem w Polsce - jego zdaniem - sytuacja jest stabilna. "Nie mamy żadnego skoku zachorowań. Nie mamy dynamicznego wzrostu czy zgonów, czy obłożenia szpitalnego. Poziom zajętości respiratorów, łóżek nadal waha się poniżej 50 proc." - powiedział. Podkreślił też, że biorąc pod uwagę wykorzystanie łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID--19 istnieje duży bufor bezpieczeństwa.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Od 23 grudnia ub.r. do 3 stycznia uczniowie mieli przerwę świąteczną. Od 4 do 17 stycznia trwają ferie zimowe, w jednym terminie dla wszystkich uczniów w całym kraju.

Czarnek: Jesteśmy przygotowani do nauczania stacjonarnego

Szef resortu edukacji podkreślił, że nauczanie zdalne w najmłodszych grupach wiekowych jest najmniej efektywne i najbardziej uciążliwe zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i dla rodziców.

"W związku z tym to nauczanie w klasach I-III rzeczywiście może przynieść zdecydowanie więcej efektów wówczas, kiedy będzie się odbywało w trybie stacjonarnym" - powiedział minister. Zaznaczył, że w grudniu i na początku stycznia odbywały się konsultacje w tej sprawie, które prowadziła m.in. Rada Konsultacyjna do spraw Bezpieczeństwa w Edukacji.

"Po tych wszystkich konsultacjach (...) wypracowaliśmy wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla klas I-III szkół podstawowych. To są oczywiście zalecenia do zrealizowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe" - powiedział Czarnek.

"Dziś jeszcze odbyłem spotkanie, wideokonferencję z kilkuset dyrektorami województwa lubelskiego, dyrektorami szkół podstawowych, również na temat tych wytycznych. I w związku z tym mam pełne przekonanie, że jesteśmy przygotowani do powrotu dzieci do nauczania stacjonarnego w klasach I-III najbardziej, jak to jest tylko możliwe" - powiedział.

Przypomniał, że w poniedziałek rozpoczęło się testowanie nauczycieli klas I-III w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Kiedy luzowanie obostrzeń?



"Ci, którzy ewentualnie wykryją u siebie koronawirusa, nie wrócą do szkoły i w ten sposób to bezpieczeństwo zdrowotne na terenie szkoły wśród uczniów, ale w szczególności wśród nauczycieli, będzie na bardzo wysokim poziomie" - powiedział Czarnek.

Trudno powiedzieć, kiedy obostrzenia epidemiczne zostaną na pewno poluzowane - powiedział w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że przy utrzymywaniu się liczby nowych zachorowań w okolicy 10 tys. dziennie trudno będzie o odważne luzowanie ograniczeń.

"Generowanie czy tworzenie, definiowanie warunków, kiedy na pewno po 1 lutego będziemy mieli (...) luzowanie obostrzeń jest obecnie niemożliwe" - powiedział Niedzielski.

"Będziemy przede wszystkim uważnie monitorowali wszystkie informacje, będziemy dokonywali cały czas pełnej analizy tego co się będzie działo po otwarciu szkół dla klas 1-3, a trudno zakładać, że nie będzie to miało żadnego efektu. Ten 2-tygodniowy okres pozwoli nam też stopniowo, krok po kroku podejmować decyzje. Ale na pewno nie można liczyć, że w przypadku ustabilizowania sytuacji, zakładając że będziemy na średnim poziomie 10 tys. zachorowań, dokonamy odważnego kroku poluzowania" - dodał.

Dodał, że rząd przy podejmowaniu decyzji o luzowaniu obostrzeń kieruje się analizą szeregu czynników: sytuacji zachorowań poza granicami kraju, przepustowości systemu opieki zdrowotnej, liczbie zlecanych testów przez POZ czy dynamice zachorowań.

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Ponadto wciąż obowiązują zasady dotyczące funkcjonowania sklepów czy kościołów. W przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, w środkach komunikacji publicznej obowiązują limity pasażerów i zakazane są zgromadzenia powyżej pięciu osób.

