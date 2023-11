Koniec nadziei PiS. Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę o koalicji

Nowy rząd chce zamrożonych cen gazu i prądu w 2024 r. Co z zerowym VAT na żywność? Będziemy dążyć do tego, by w 2024 r. ceny gazu i energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i samorządów były zamrożone na poziomie zbliżonym do tego roku - powiedział w piątek w studiu PAP Andrzej Domański (KO). Wskazał, że ewentualne przedłużenie zerowego VAT na żywność będzie przedmiotem ustaleń.