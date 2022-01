Koniec kradzieży spółek. Nadchodzą zmiany w przepisach

fot. NeydtStock / / Shutterstock

O wszelkich próbach zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym np. personaliów prezesa, mają natychmiast być zawiadamiane obecne władze firmy - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak zwraca uwagę gazeta, ograniczanie formalności i skracanie czasu załatwiania spraw – tak pożądane przez prowadzących biznes – mają swoją cenę. Jest nią większe ryzyko nieprawidłowości. "Teraz rządzący proponują receptę. Będzie nią nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym" - dodaje dziennik.

Według gazety opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt dostał już zielone światło w rządzie. Jak mówi dziennikowi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, nowe regulacje wprowadzą usługę newslettera. Ma on automatycznie powiadamiać o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. "Dzięki temu w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami uprawnione osoby będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie i powiadomić organy ścigania" - wyjaśnia gazeta.

Według dziennika MS zwraca uwagę na to, że choć głównym celem tego rozwiązania jest przeciwdziałanie kradzieży spółek, można będzie wykorzystywać je również do sprawdzania etapu procedowania sprawy przez sąd rejestrowy, co ma istotnie odciążyć sekretariaty sądowe.

Jako moment startu usługi w projekcie podano 19 maja 2022 r. - wskazuje gazeta. "Zachodzi pilna potrzeba wprowadzenia rozwiązań legislacyjno-technicznych, które zapewnią prawowitym organom i wspólnikom podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do KRS możliwość niezwłocznego uzyskania powiadomień o takich zdarzeniach" – argumentuje MS. Stąd chce przeprowadzić projekt w trybie odrębnym, czyli z pominięciem uzgodnień, opiniowania, konsultacji etc. - dodaje dziennik. (PAP)

maja/ mok/