Koniec kultowych gum do żucia w paskach. Producent wycofuje je z rynku

Z rynku niemieckiego znikają gumy do żucia Wrigley's, Extra i Orbit w paskach i minipaskach. Producent - firma Mars - tłumaczy, że przyczyną niecodziennej decyzji był spadający popyt na te produkty - informuje portalspozywczy.pl.

fot. Pavlo Lys / / Shutterstock

Wrigley's, Extra i Orbit to brandy znane na całym świecie, także w Polsce. Poza gumami w paskach produkują wersje w drażetkach i pastylkach - i te wersje produktu pozostają nadal w sprzedaży.

Wrigley's to jedna z najstarszych marek gum do żucia na świecie. William Wrigley Jr. miał być jednym z pierwszych, którzy dodali do gumy wyciąg z mięty pieprzowej. Marka Wrigley's Spearmint weszła na rynek w 1893 roku, a jej orzeźwiający smak stał się tak popularny, że w 1914 roku pojawiła się jego „bardziej miętowa” wersja – Doublemint - pisze portalspozywczy.pl.

Jeśli chodzi o Niemcy, gdzie teraz wycofywane są gumy w paskach, firma otworzyła pierwszą fabrykę już w 1925 roku - postawiła wtedy na Frankfurt. Mars Incorporated przejął Wrigley's za 23 mld dolarów już w 21 wieku.

O decyzji wycofania gum w paskach Mars mówił między innymi agencji prasowej DPA. Potwierdził wtedy, że za tą decyzją stoi malejący popyt na te produkty.

KWS