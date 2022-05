Koniec gry „FIFA”. EA Sports nie przedłuży umowy i wyda nową serię gier

Medialne doniesienia o końcu serii gier „FIFA” stały się faktem. EA Sports zapowiedziało start nowej serii gier, która zdaniem studia ma być atrakcyjniejsza dla graczy od jej poprzedniczki.

EA Sports zapowiedziało zakończenie współpracy z ogólnoświatową federacją piłki nożnej po 29 latach i zmianę nazwy serii gier piłkarskich „FIFA”. Tym samym kanadyjski deweloper potwierdził medialne doniesienia sprzed ponad miesiąca. Ostatnią grę studia spod znanego szyldu ma być „FIFA 23”, której premiera wyznaczona jest na jesień 2022 r.

Nowa seria gier ma nosić nazwę EA Sports FC i zawitać na stałe na komputerach graczy od przyszłego roku. Producent gry zapewnił swoich fanów, że nic nie stracą na tej zmianie, a mogą jedynie zyskać.

– Nasza nowa niezależna platforma przyniesie też nowe wyjątkowe możliwości, aby wprowadzać innowacje i udoskonalać to co już stworzyliśmy. Pragniemy znacząco reinwestować w ten sport i jesteśmy podekscytowani współpracą z dużą i stale rosnącą liczbą partnerów, dzięki czemu będziemy mogli dostarczyć jeszcze więcej autentyczności i realizmu – możemy przeczytać w komunikacie prasowym EA Sports.

