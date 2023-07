Koniec (?) finansowej represji, wystrzał na kryptowalutach i przebrzmiały boom na oszczędzanie

W drugim tygodniu lipca działo się sporo. W Polsce dużo mówiło się o spadku zainteresowania “obligacjami Morawieckiego” i najnowszych danych inflacyjnych. Oprócz tego pojawiły się informacje na temat wzrostu globalnego długu publicznego, inflacji w Czechach i USA oraz nowej waluty opartej o złoto. Zapraszamy na podsumowanie najciekawszych wydarzeń z ostatnich dni, jak zawsze w formie wykresów.

fot. Leremy / / Shutterstock

Czerwcowe statystyki sprzedaży detalicznych obligacji skarbowych pokazały, że Polacy zrolowali mniej niż połowę zakupionych rok temu rocznych papierów typu ROR, potocznie nazywanych „obligacjami Morawieckiego".

Bankier.pl na podstawie danych MF

Według lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego za rok inflacja CPI powinna spaść w okolice 5-6%. Jeśliby tak się faktycznie stało, to zakładane dziś lokaty 12-miesięczne mają szanse przynieść realnie dodatni zwrot z kapitału. Byłby to pierwszy taki przypadek od 7 lat.

Grupa BRICS ogłosi w przyszłym miesiącu początek tworzenia nowej waluty opartej na złocie, która będzie wykorzystywana w handlu międzynarodowym - podała pod koniec zeszłego tygodnia rosyjska telewizja RT. Czy projekt może liczyć na wsparcie wszystkich państw bloku i rzucić realne wyzwanie dominacji dolara?

Bankier.pl

Czechy stały się kolejnym krajem Europy Środkowej, który zaraportował spadek inflacji CPI do jednocyfrowego poziomu. Polska dołączy do tego grona zapewne w sierpniu lub we wrześniu. Nie zmienia to faktu, że roczne tempo wzrostu cen pozostaje bardzo wysokie.

Świat zadłuża się na potęgę. Globalny dług publiczny wzrósł w 2022 roku do rekordowego poziomu 92 bilionów dolarów - wynika z raportu ONZ "A World of debt". To poziom 5 razy wyższy niż w 2000 roku, kiedy globalne zadłużenie szacowano na 17 bln dolarów.

ONZ

Polacy szykują się na droższe wakacje. Ceny noclegów znacząco wzrosły. Podwyżki widoczne są zarówno w Polsce, jak i w cenach zagranicznych wyjazdów, wynika z badania Związku Banków Polskich pt. „Plany wakacyjne Polaków”.

fot. Związku Banków Polskich / Raport „Wakacyjny portfel Polaków 2023”

Finalne dane potwierdziły wstępny szacunek czerwcowej inflacji CPI w Polsce. Zerowej dynamice miesięcznej towarzyszyła wciąż dwucyfrowa dynamika roczna. Proces dezinflacji trwa więc w najlepsze, ale cel inflacyjny pozostaje odległy.

Bankier.pl na podstawie GUS

Gigant zarządzający prawie 8 bilionami dolarów zwiększył udziały w dwóch spółkach, które specjalizują się w kopaniu kryptowalut. Ich akcje wzrosły od początku roku o ponad 400 proc. Jedną z przyczyn może być niepewność regulacyjna, która sprzyja tylko kilku cyfrowym aktywom.

Tradingview

Drugi tydzień lipca przyniósł kilkugroszowe podwyżki średnich detalicznych cen benzyn i oleju napędowego. W dalszym ciągu taniał za to autogaz. Na tańsze paliwa za bardzo nie ma co liczyć ze względu na rosnące ceny w rafineriach.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

Czerwiec przyniósł kontynuację silnego spadku inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Roczna dynamika wskaźnika CPI obniżyła się do najniższego poziomu od marca 2021 roku. Jednakże w kolejnych miesiącach amerykańska inflacja może ponownie wzrosnąć.

PB