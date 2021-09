Koniec fikcyjnych wyprzedaży. Dyrektywa unijna wyeliminuje nieprawidłowości

fot. Suradech Prapairat / / Shutterstock

Nadchodzi koniec fałszywych obniżek cen podczas wyprzedaży. Nowe przepisy unijne wprowadzą zmiany w sprzedaży towarów i usług. Klient na metce produktu zobaczy najniższą jego cenę w ciągu ostatnich 30 dni. Przedsiębiorcom za trzykrotne naruszenie przepisów grozi nawet 40 tys. zł kary pieniężnej.

Zakończył się etap konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy o prawach konsumenta. Celem nowych przepisów jest wdrożenie unijnej dyrektywy Omnibus, która ma chronić interesy klientów m.in. podczas wyprzedaży. Tym samym skończą się fikcyjne obniżki cen produktów. Sprzedający będzie mieć obowiązek poinformować klienta o najniższej cenie produktu w ciągu ostatnich 30 dni. Nowe regulacje mają przeciwdziałać fałszywym wyprzedażom. Polegają one na sztucznym zawyżaniu cen produktów przed wprowadzeniem "promocji".

"W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek. To zmiany, które mają znaleźć się w znowelizowanym pakiecie ustaw chroniących prawa konsumenta, na skutek wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus" – podkreślają w komentarzu prawnym Mateusza Ordyka i Wojciecha Janika z Deloitte Legal.

Ustawodawca przewidział także sytuację gdy, produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni. W takim przypadku przedsiębiorca musi obok nowej, niskiej ceny podać informację o najniższej cenie, która obowiązywała od chwili wejścia produktu do sprzedaży do pierwszego dnia wyprzedaży.

Nawet 40 tys. zł kary

Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych obowiązków wynikających z wprowadzenia unijnej dyrektywy muszą liczyć się z wysokimi karami. Jeżeli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej stwierdzi, że osoba prowadząca działalność przynajmniej trzy razy dopuściła się zaniedbań w stosowaniu ustawy w trakcie 12 miesięcy od pierwszego naruszenia, może nałożyć karę pieniężną do 40 tys. zł.

"W niektórych okolicznościach nienależyte informowanie o obniżkach cen, może stanowić również nieuczciwą praktykę rynkową, naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, która zagrożona jest karą pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu" – czytamy w komentarzu prawnym ekspertów z Deloitte.

Koniec zawierania umów finansowych podczas pokazów i wycieczek

Oprócz przepisów wynikających bezpośrednio z unijnej dyrektywy Omnibus w nowych regulacjach znaleźć można autorskie propozycje UOKIK. Jest to m.in. zakaz zawierania umów finansowych poza lokalem przedsiębiorstwa np. podczas pokazów oraz wycieczek zorganizowanych jako spotkania promocyjne mające na celu złożenie oferty sprzedaży, podają eksperci z Deloitte.

DF